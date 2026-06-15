Ile Maurice: Un bruit de coup de feu suspect mobilise la police dans une propriété privée

15 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

À Salazie, dans la nuit du dimanche 14 juin, un bruit suspect de coup de feu a mobilisé la police dans une propriété privée, le chassé de Praslin.

Vers 21h15, le gardien du chassé était en poste lorsqu'il a entendu un bruit qu'il a immédiatement pris pour un coup de feu. Sans attendre, il en a informé le directeur du chassé, lequel a aussitôt contacté le poste de police de Saint-Pierre. Une première patrouille mobile a été menée le long de la propriété par les agents dépêchés sur place, accompagnés du directeur et du gardien. Aucun élément suspect n'a été découvert à l'issue de ce premier passage.

Face à l'incertitude, la police a décidé de renforcer le dispositif. Un chef inspecteur et l'Emergency Rescue Service ont prêté main-forte à un policier du poste de Saint-Pierre pour procéder à un ratissage méthodique du chassé. Ce n'est que vers minuit, dans la nuit du lundi 15 juin, que le rapport officiel a été consigné. Là encore, les recherches n'ont permis de mettre au jour aucun élément compromettant : aucune douille, aucune trace de tir. L'origine du bruit entendu par le gardien demeure, à ce stade, inexpliquée.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.