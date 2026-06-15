Ile Maurice: Un bruit de coup de feu suspect mobilise la police dans une propriété privée

À Salazie, dans la nuit du dimanche 14 juin, un bruit suspect de coup de feu a mobilisé la police dans une propriété privée, le chassé de Praslin.

Vers 21h15, le gardien du chassé était en poste lorsqu'il a entendu un bruit qu'il a immédiatement pris pour un coup de feu. Sans attendre, il en a informé le directeur du chassé, lequel a aussitôt contacté le poste de police de Saint-Pierre. Une première patrouille mobile a été menée le long de la propriété par les agents dépêchés sur place, accompagnés du directeur et du gardien. Aucun élément suspect n'a été découvert à l'issue de ce premier passage.

Face à l'incertitude, la police a décidé de renforcer le dispositif. Un chef inspecteur et l'Emergency Rescue Service ont prêté main-forte à un policier du poste de Saint-Pierre pour procéder à un ratissage méthodique du chassé. Ce n'est que vers minuit, dans la nuit du lundi 15 juin, que le rapport officiel a été consigné. Là encore, les recherches n'ont permis de mettre au jour aucun élément compromettant : aucune douille, aucune trace de tir. L'origine du bruit entendu par le gardien demeure, à ce stade, inexpliquée.