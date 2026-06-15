Ile Maurice: La dernière ligne droite

À quatre jours de la présentation du Budget 2026-2027, Maurice entre dans la phase finale de préparation de l'un des rendez-vous économiques et politiques les plus déterminants de l'année. Le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, dévoilera ce vendredi son deuxième budget depuis le retour de l'Alliance gouvernementale au pouvoir, dans un contexte particulièrement contraint.

Comme à chaque exercice budgétaire, les attentes sont élevées. Les syndicats réclament des mesures fortes en faveur du pouvoir d'achat, les entreprises espèrent un environnement plus favorable à l'investissement et à la croissance, tandis que les ménages attendent un allègement tangible du coût de la vie. Mais cette année, les marges de manoeuvre apparaissent plus étroites.

Le contexte international pèse lourdement sur les perspectives. Les tensions au Moyen-Orient ravivent les inquiétudes sur les marchés de l'énergie et rappellent la vulnérabilité des économies insulaires fortement dépendantes des importations. Pour Maurice, les risques sont bien réels. Selon les projections de MCB Research, une prolongation des tensions géopolitiques pourrait porter l'inflation à 6 % d'ici à la fin de l'année, tandis que la croissance resterait inférieure à 3 %, un niveau insuffisant pour soutenir pleinement les ambitions sociales et économiques du pays.

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C'est là tout l'enjeu du prochain budget : répondre aux attentes sociales sans fragiliser davantage les équilibres macroéconomiques.

Car derrière les appels légitimes à un budget plus social se dessine une contrainte majeure. Malgré les efforts de consolidation engagés ces derniers mois, les finances publiques restent sous pression. Le déficit budgétaire demeure élevé, estimé à 6,3 % du PIB pour l'exercice en cours, tandis que la dette publique frôle désormais les 90 % du PIB, limitant fortement les marges de politique économique. À cela s'ajoutent les incertitudes liées aux prix de l'énergie, à la hausse des coûts du fret maritime et aux perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement.

Dans ce contexte, une politique de distribution généralisée paraît peu probable. Les arbitrages seront inévitables entre les impératifs de solidarité sociale et l'exigence de soutenabilité budgétaire.

Coût de la vie sous pression

La dimension sociale reste néanmoins centrale. La hausse du coût de la vie continue de peser sur les ménages, en particulier les plus vulnérables, qui subissent de plein fouet l'inflation alimentaire et énergétique. Il serait donc surprenant que le budget ne prévoie pas de mesures ciblées de soutien ou un renforcement des dispositifs de protection existants.

Mais le véritable point de tension pourrait se situer ailleurs : au coeur de la classe moyenne. Depuis plusieurs années, une part importante des ménages a le sentiment d'un déclassement progressif. Trop souvent exclus des aides sociales, ils font pourtant face à la hausse simultanée des remboursements bancaires, des loyers, des frais de transport, d'éducation et de consommation courante. Cette catégorie, souvent décrite comme «trop riche pour être aidée, trop juste pour être à l'aise», supporte une part croissante de l'ajustement économique.

Le risque de déclassement social, longtemps associé aux économies développées, s'installe progressivement dans le débat mauricien. Une réponse ciblée à cette frange de la population pourrait constituer l'un des marqueurs politiques majeurs de ce budget.

Dans le même temps, le gouvernement devra rassurer les investisseurs et les agences de notation. La poursuite de la consolidation budgétaire reste un impératif. Toute perception d'un relâchement excessif pourrait raviver les inquiétudes concernant la trajectoire de la dette et affecter la crédibilité financière du pays.

Au-delà des mesures en faveur du pouvoir d'achat, le budget devra surtout envoyer un signal clair sur la trajectoire économique à moyen terme. La croissance ne pourra durablement reposer sur la seule consommation. Elle devra s'appuyer davantage sur l'investissement privé, l'innovation, la productivité et la diversification. Les secteurs à forte valeur ajoutée, la transition numérique, la fintech, l'économie océanique et le développement du capital humain figurent parmi les leviers identifiés pour renforcer la compétitivité.

À l'approche du grand oral budgétaire, une évidence s'impose : le gouvernement ne pourra satisfaire toutes les attentes. Le véritable test ne résidera pas dans l'ampleur des annonces, mais dans sa capacité à démontrer l'existence d'une stratégie cohérente, capable de protéger les plus vulnérables, de soutenir une classe moyenne sous tension et de préserver les équilibres macroéconomiques.

C'est dans cet exercice d'équilibre que se jouera la crédibilité du Budget 2026-2027.