Ile Maurice: Un randonneur de 63 ans porté disparu au retour de la cascade Alexandra Falls

Les équipes de secours étaient en alerte, ce samedi 14 juin, dans les hauteurs boisées de Plaine-Champagne. Un homme de 63 ans, retraité résidant à Baie-du-Tombeau, n'est pas revenu de sa randonnée vers la cascade d'Alexandra Falls.

C'est son épouse qui a donné l'alerte aux autorités à 15h30. Elle a indiqué que son mari participait ce jour-là à une randonnée collective réunissant un groupe de 25 personnes. Vu pour la dernière fois à 13 heures, il ne s'est pas manifesté lors du retour, vers 15 heures. Aucun signe de lui depuis.

Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt bleu, un short noir et des chaussures de randonnée noires. De constitution mince et au teint clair, il mesure environ 1,70 m.

Dès l'alerte donnée, plusieurs corps d'intervention ont convergé vers le secteur : les sapeurs-pompiers du Mauritius Fire and Rescue Service de Curepipe, le Groupe d'intervention de la police mauricienne, l'Emergency Rescue Service, ainsi que des agents du poste de police de Camp-Grenier. Malgré des recherches menées de concert dans ce terrain accidenté, aucune trace de l'homme n'avait encore été retrouvée en soirée. Les opérations se poursuivent aujourd'hui.

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Toute personne disposant d'informations susceptibles d'aider à localiser Lindley Seechin est invitée à contacter les forces de l'ordre.