Ile Maurice: Les suspects maintenus en détention jusqu'au 22 juin

15 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Dorine Yen Kan Yeun et son fils, Shahad Yen Kan Yeun, mis en cause dans l'affaire du meurtre de Gaël Sadal survenu dans la nuit du samedi 13 juin à Robert Scott, Résidence La Cure, ont comparu ce lundi après-midi devant la cour de district de Port-Louis.

La police s'est opposée à leur remise en liberté conditionnelle, invoquant notamment un risque d'ingérence dans les témoignages et d'altération des preuves, dans le cadre de cette enquête toujours en cours. Les deux suspects ont finalement été reconduits en cellule policière. Leur prochaine comparution est fixée au lundi 22 juin.

Le troisième mis en cause, Sheik Boulaky, grièvement blessé lors de la même altercation, n'a pas pu comparaître. Il est toujours hospitalisé à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, sous surveillance policière.

L'enquête est menée conjointement par la Divisional Crime Intelligence Unit Metro North et la Criminal Investigation Division Metro North.

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