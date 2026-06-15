Ile Maurice: Oxenham et Thirsty Fox dévoilent la première stout en canette brassée au pays

15 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Une nouvelle étape a été franchie dans l'univers brassicole mauricien. Le Jeudi 11 juin, au Thirsty Bistro à Moka, Oxenham et Thirsty Fox ont officiellement lancé la première bière stout en canette brassée et conditionnée localement.

Dans une ambiance festive marquée par les couleurs de la prochaine Coupe du monde de football, les invités ont découvert cette nouvelle bière au caractère affirmé. L'animation de la soirée était assurée par Jean-Maurice Valéry, alias Momo Partou.

Avec ses 6 % d'alcool, sa robe sombre et sa texture soyeuse, la Thirsty Fox Stout entend offrir aux amateurs une alternative locale aux marques internationales traditionnellement présentes sur ce segment. Pour les responsables de la brasserie, ce lancement illustre le savoir-faire développé à Maurice et la volonté d'élargir l'offre brassicole du pays.

Retour en images sur cette soirée placée sous le signe de l'innovation et de la convivialité.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.