Ile Maurice: Oxenham et Thirsty Fox dévoilent la première stout en canette brassée au pays

Une nouvelle étape a été franchie dans l'univers brassicole mauricien. Le Jeudi 11 juin, au Thirsty Bistro à Moka, Oxenham et Thirsty Fox ont officiellement lancé la première bière stout en canette brassée et conditionnée localement.

Dans une ambiance festive marquée par les couleurs de la prochaine Coupe du monde de football, les invités ont découvert cette nouvelle bière au caractère affirmé. L'animation de la soirée était assurée par Jean-Maurice Valéry, alias Momo Partou.

Avec ses 6 % d'alcool, sa robe sombre et sa texture soyeuse, la Thirsty Fox Stout entend offrir aux amateurs une alternative locale aux marques internationales traditionnellement présentes sur ce segment. Pour les responsables de la brasserie, ce lancement illustre le savoir-faire développé à Maurice et la volonté d'élargir l'offre brassicole du pays.

Retour en images sur cette soirée placée sous le signe de l'innovation et de la convivialité.