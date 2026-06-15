Ile Maurice: Les recommandations du syndicat des secteurs public et parapublic

Face à la hausse persistante du coût de la vie et aux préoccupations croissantes des ménages, le négociateur de la State and Other Employees Federation (SOEF), Radhakrishna Sadien, estime que la protection des consommateurs doit figurer parmi les priorités nationales. Pour lui, l'urgence est double : renforcer les mécanismes de protection des citoyens et restaurer la confiance dans les institutions publiques.

La mise en place d'un Profiteering Code constituerait, selon Radhakrishna Sadien, une étape importante pour lutter contre les abus commerciaux et les pratiques déloyales. Il plaide notamment pour un contrôle plus rigoureux de l'affichage des prix, des balances utilisées dans les commerces ainsi que de la qualité des produits proposés aux consommateurs.

«Il faut accorder une protection accrue aux consommateurs», affirme-t-il. Dans cette optique, il estime également nécessaire d'apporter un soutien renforcé à la classe moyenne, notamment à travers l'introduction d'une compensation intérimaire afin d'atténuer les effets de l'augmentation du coût de la vie sur les ménages.

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Au-delà de la question du pouvoir d'achat, le syndicaliste attire l'attention sur les nombreux postes vacants qui persistent depuis plusieurs années dans plusieurs ministères et départements gouvernementaux. Une situation qui, selon lui, affecte directement la qualité des services publics. Il préconise ainsi un dialogue social renforcé à tous les niveaux et une implication plus importante de la société civile dans les processus de décision.

Sur le plan environnemental, Radhakrishna Sadien propose la mise en place de mesures incitatives pour encourager le tri des déchets à la source. Il suggère notamment un système de remboursement destiné à récompenser les ménages qui adoptent des pratiques écoresponsables.

La transparence dans la fonction publique figure également parmi ses priorités. Il insiste sur la nécessité de garantir des recrutements et des promotions fondés sur la compétence qui «doit primer sur toute autre considération», soutient-il.

Concernant la sécurité, il souhaite que davantage de ressources soient allouées à la police, tout en soulignant l'importance de campagnes de sensibilisation menées en concertation avec la population.

Enfin, en matière de gouvernance, Radhakrishna Sadien appelle à une gestion exemplaire des fonds publics. «Il faut montrer qu'il n'y a pas de gaspillage et qu'il n'y a pas de corruption», déclare-t-il. Il évoque notamment une réduction des dépenses liées aux véhicules officiels et aux missions à l'étranger, estimant qu'un tel signal contribuerait à renforcer la crédibilité des politiques publiques et des futurs exercices budgétaires.