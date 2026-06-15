Ile Maurice: L'eau sous tension climatique, mais des revenus en légère hausse

Les données pour 2025 montrent que les revenus issus de la distribution d'eau ont progressé de 0,5 %, passant de Rs 1,69 milliard à Rs 1,70 milliard. Selon les données publiées en juin par Statistics Mauritius sur le secteur de l'eau, cette hausse s'est accompagnée d'une légère augmentation des volumes vendus. Au total, 132,1 millions de mètres cubes (Mm³) d'eau ont été écoulés, contre 131,6 Mm³ l'année précédente.

La grande majorité des ventes concernait l'eau potable, avec 114,7 Mm³, soit près de 87 % du volume total. L'eau non traitée a représenté les 13 % restants. Les ménages demeurent les principaux consommateurs : 87,1 Mm³ leur ont été facturés au tarif domestique, soit près des deux tiers des volumes vendus. Pour répondre à cette demande, les stations de traitement ont produit au total 332,6 Mm³ d'eau potable, en légère hausse de 0,1 % par rapport aux 332,3 Mm³ enregistrés l'année précédente. Cette production provient principalement des eaux de surface, qui représentent 56 % du volume total, contre 44 % issus des forages et des nappes souterraines.

Cette performance a été enregistrée malgré une baisse marquée des précipitations. Au total, 3 402 Mm³ de pluie ont été relevés, soit 16,6 % de moins que les 4 077 Mm³ enregistrés en 2024.

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Dans l'ensemble, environ 60 %, soit 2 041 Mm³, ont alimenté le ruissellement de surface - c'est à-dire l'eau qui s'écoule vers les rivières et les réservoirs - tandis que 30 %, soit 1 021 Mm³, ont été perdus par évapotranspiration - l'eau renvoyée dans l'atmosphère par l'évaporation et les plantes - et 10 %, soit 340 Mm³, ont contribué à la recharge des nappes phréatiques.

Les précipitations moyennes se sont établies à 1 824 mm, en baisse de 16,6 % par rapport aux 2 186 mm relevés en 2024. Elles se situent également 9,6 % en dessous de la moyenne à long terme, calculée sur la période 1991-2020, qui s'élève à 2 018 mm. Le mois de mai a été le plus arrosé de l'année, avec 286 mm de pluie, soit 93,2 % de plus que la normale. À l'inverse, octobre a été le mois le plus sec, avec seulement 35 mm de précipitations, représentant un déficit de 52,1 % par rapport à la moyenne historique. Les niveaux minimum et maximum de remplissage des réservoirs en 2025 sont présentés dans le tableau ci-dessus.