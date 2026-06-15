Afrique du Sud: Pretoria intensifie les expulsions face à l'onde de choc xénophobe

Des membres de la police métropolitaine de Durban et du Service de police sud-africain (SAPS) sont alignés à Sherwood Park, à Durban

La pression s'accentue sur les communautés étrangères en Afrique du Sud. Une semaine après les annonces du président Cyril Ramaphosa visant à durcir la politique migratoire nationale, les autorités ont procédé au rapatriement de 2 745 ressortissants africains en situation irrégulière. Cette accélération des procédures d'expulsion, couplée à des vagues de départs volontaires, intervient dans un climat d'extrême tension marqué par des raids populaires et des menaces d'ultimatum contre les migrants.

L'appareil d'État sud-africain est passé à l'offensive réglementaire. Le ministre de l'Intérieur, Leon Schreiber, a confirmé le dimanche 14 juin 2026 le renvoi de près de 2 750 étrangers en l'espace de sept jours, qualifiant ces flux d'expulsions de « cible mouvante ». Les opérations se traduisent sur le terrain par des scènes de départs massifs, notamment à Durban, où les forces de l'ordre et les consulats étrangers collaborent pour évacuer les populations en détresse.

D'après les observations de terrain rapportées par la rédaction de RFI, des convois de bus affrétés par le gouvernement du Malawi ont commencé à acheminer des centaines de citoyens depuis le camp de fortune de Sherwood Park, à Durban, où près de 7 000 Malawites s'étaient regroupés pour fuir les exactions. Face à l'urgence humanitaire, Pretoria a fourni dix véhicules de transport supplémentaires pour accélérer ces évacuations. Ces départs, bien que présentés pour certains comme volontaires, découlent d'une insécurité chronique : ces derniers mois, des vagues de pillages et d'agressions ciblées ont poussé les représentations diplomatiques du Nigeria, du Ghana, du Zimbabwe, du Mozambique et du Malawi à organiser en urgence le rapatriement de leurs nationaux pour leur éviter de subir de violentes agressions.

Ce durcissement de l'exécutif vise à désamorcer une bombe sociale programmée à la fin du mois. Des mouvements d'opposition et des collectifs de citoyens sud-africains ont en effet diffusé un mot d'ordre sommant tous les étrangers sans papiers de quitter le territoire national avant le 30 juin, faisant craindre des émeutes similaires à celles de juillet 2021. Au moins deux citoyens mozambicains ont déjà perdu la vie dans ces heurts.

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Face à ce risque d'anarchie, la ministre de la Justice et présidente du comité interministériel sur la migration, Mmamoloko Kubayi, a pris la parole pour rassurer l'opinion publique et condamner le vigilantisme. Elle a rappelé que les contrôles d'identité sauvages opérés par des civils étaient strictement illégaux et que l'application de la loi relevait de la compétence exclusive de l'État.

Pour prouver l'efficacité de l'action publique, la ministre a dévoilé un arsenal technologique renforcé, incluant le déploiement par l'Autorité de gestion des frontières (BMA) de drones et de caméras thermiques aux frontières, ainsi que le lancement d'une campagne anti-corruption au poste-frontière d'Oshoek pour assainir les services douaniers. Les statistiques globales illustrent l'ampleur de la répression en cours : depuis le 1er janvier 2026, plus de 40 000 sans-papiers ont été arrêtés en Afrique du Sud, dont 7 400 pour le seul mois écoulé. Pour fluidifier la chaîne judiciaire, le gouvernement est en phase avancée pour rouvrir des tribunaux dédiés aux affaires migratoires directement au centre de détention de Lindela d'ici un mois.

Cette crise sécuritaire et humaine s'invite également sur le terrain diplomatique et culturel. Alors que l'équipe nationale des Bafana Bafana dispute la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, le gouvernement sud-africain s'inquiète du retour de bâton et du boycott qui ciblent ses intérêts sur le continent.

La ministre Mmamoloko Kubayi a explicitement reconnu que la marque Afrique du Sud souffrait de cette situation, déplorant le fait que de nombreux artistes sud-africains voient actuellement leurs concerts et représentations annulés dans plusieurs capitales africaines en guise de représailles contre la xénophobie ambiante.