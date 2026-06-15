Afrique: La Tunisie s'incline 5-1 en Coupe du Monde

Luena — La Tunisie a subi une lourde défaite (5-1) face à la Suède ce dimanche, lors du dernier match de la première journée du Groupe C de la Coupe du Monde des Amériques, devenant ainsi la deuxième équipe africaine à débuter par une défaite, après l'Afrique du Sud (0-2) face au Mexique.

Parmi les équipes africaines ayant déjà joué, seule la Côte d'Ivoire s'est imposée (1-0) face à l'Équateur lors de la première journée, tandis que le Maroc a fait match nul (1-1) contre le Brésil.

Lors du premier match de ce Groupe F, les Pays-Bas et le Japon ont fait match nul (1-1).

Classement

1. Suède - 03

2. Pays-Bas - 01

3. Japon - 01

4. Tunisie - 0

Lors de la prochaine journée, prévue le 21 juin, la Tunisie affrontera le Japon, tandis que la Suède jouera contre les Pays-Bas, dans le cadre d'un championnat du monde inédit qui se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis.

L'Argentine est la tenante du titre.