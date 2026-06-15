Afrique: Coupe du Monde 2026 - La Côte d'Ivoire triomphe de l'Équateur

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par PLB/SB

Luanda — L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0 ce lundi, en match de la première journée du Groupe E de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, disputé au stade de Philadelphie aux États-Unis.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Amad Diallo en fin de match, à la 90e minute.

Les Ivoiriens rééditent ainsi leur performance de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où ils s'étaient imposés 2-1 face au Japon lors de leur premier match.

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Il s'agit de la quatrième victoire de la Côte d'Ivoire en autant de participations à la phase finale d'une Coupe du Monde. Les deux autres victoires remontent à 2006 (Allemagne), année de leur première participation, contre la Serbie (3-2), et à 2010 (Afrique du Sud) contre la Corée du Nord (3-0).

Dans l'autre match du Groupe E, l'Allemagne a écrasé Curaçao 7-1.

Classement

1er - Allemagne, 3 points

2e - Côte d'Ivoire, 3 points

3e - Équateur, 0 point

4e - Curaçao, 0 point

Prochains matchs

Allemagne - Côte d'Ivoire (20 juin)

Équateur - Curaçao (21 juin)

La Coupe du Monde se déroule, pour la première fois, dans trois pays : le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Cet événement réunit également, pour la première fois, 48 nations, contre 32 auparavant.

L'Argentine est la tenante du titre.

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