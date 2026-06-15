Angola: Les étudiants soulignent l'importance de l'ANGOTIC pour la formation et l'avenir professionnel

Talatona — L'ANGOTIC 2026 est perçu par les étudiants comme une opportunité majeure d'apprentissage, de contact avec les nouvelles technologies et de préparation au marché du travail.

Dans des déclarations à l'ANGOP, sur le site de l'exposition, plusieurs élèves issus de différentes institutions ont souligné la pertinence de l'initiative, en particulier pour ceux qui terminent le secondaire et envisagent des carrières dans les technologies de l'information, l'ingénierie et les filières techniques.

L'étudiant Daniel Bartolomeu, de l'Institut polytechnique industriel de Luanda, a indiqué qu'il s'agissait de sa première participation à l'événement et qu'il en retirait une expérience très positive.

« C'est une très bonne initiative pour nous, car elle nous permet d'avoir un contact direct avec différentes technologies et d'améliorer notre apprentissage », a-t-il déclaré.

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Un autre étudiant a affirmé que l'ANGOTIC rassemble des solutions innovantes susceptibles de contribuer au développement du pays.

« Nous espérons y découvrir des solutions créatives et technologiques capables d'apporter des changements significatifs pour l'Angola », a-t-il ajouté.

Les étudiants ont unanimement souligné l'importance du salon au-delà du secteur informatique, en raison de la diversité des domaines professionnels et des entreprises représentées, estimant que cette expérience permet de mieux comprendre la réalité du marché du travail et de préparer les jeunes aux défis futurs.

L'étudiante Renata do Nascimento, inscrite en environnement, participait également pour la première fois et s'est dite enthousiaste.

« C'est une expérience incroyable et j'espère en profiter pleinement », a-t-elle affirmé.

Elle a également souligné que la foire permet un contact accru avec le monde technologique et contribue à la préparation à l'enseignement supérieur.