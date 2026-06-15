Angola: Un spécialiste recommande une utilisation responsable de l'intelligence artificielle

13 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/BS

Luanda — Le responsable des télécommunications au sein du département des solutions de Huawei Angola, Pedro Francisco, a recommandé ce samedi à Luanda une utilisation prudente de l'intelligence artificielle (IA), afin de préserver la souveraineté des données du pays.

Intervenant lors d'une session plénière consacrée au thème « L'avenir porté par l'IA : construire un nouveau moteur pour l'économie numérique de l'Angola », dans le cadre de la 6e édition de l'ANGOTIC, il a souligné la nécessité de faire preuve de vigilance lors de la mise à disposition de données dans les systèmes d'IA, en insistant sur le fait que les contenus sensibles ne doivent pas être rendus publics.

Dans cette optique, il a plaidé pour que le pays poursuive ses efforts en vue de développer ses propres bases de données, afin d'éviter une dépendance aux centres de données et aux solutions d'IA étrangers.

Il a assuré que Huawei s'inscrit dans cette dynamique et a déjà présenté plusieurs modèles au gouvernement, aux secteurs public et privé, ainsi qu'au grand public.

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« Nous travaillons sur la sécurité et l'intelligence artificielle, en les appliquant à l'économie, à la technologie et à d'autres secteurs », a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agit de deux modèles d'application générant de la valeur commerciale et permettant la monétisation des données.

Il a également indiqué que, pour stimuler la révolution technologique en Angola, Huawei met en oeuvre depuis 2002 un programme de formation gratuite destiné à 10 000 jeunes dans les domaines technologiques, à travers des accords conclus avec dix universités locales.

Initiative du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale (MINTTICS), l'ANGOTIC - Angola ICT Forum est le principal événement TIC du pays. Il réunit chaque année des entreprises, startups, experts, universitaires et institutions gouvernementales dans un espace dédié à l'innovation, au débat et au réseautage.

L'événement, qui se clôture aujourd'hui, vise à accélérer la transformation numérique de l'Angola en promouvant des solutions technologiques dans des secteurs stratégiques tels que la connectivité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'administration numérique.

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