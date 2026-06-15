Angola: Un système intelligent de gestion des déchets parmi les innovations des jeunes à l'ANGOTIC 2026

Talatona — Un système intelligent de gestion des conteneurs de déchets solides, développé par des étudiants de l'Institut polytechnique privé SmartBIT, figure parmi les principales innovations présentées lors de l'ANGOTIC 2026, qui se clôt ce samedi à Luanda.

La solution repose sur des capteurs ultrasoniques permettant de mesurer le niveau de remplissage des conteneurs et d'envoyer les données vers une plateforme numérique, assurant ainsi un suivi en temps réel.

Dans des déclarations à l'ANGOP, les étudiants ont expliqué que le système émet des alertes automatiques lorsque les conteneurs atteignent leur capacité maximale, contribuant à éviter les débordements et à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets en milieu urbain.

Ils ont ajouté que le projet a été conçu pour répondre aux défis de la gestion des déchets dans des villes où la collecte suit des horaires fixes qui ne correspondent pas toujours au niveau réel de remplissage des conteneurs.

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Une autre innovation présentée concerne l'intégration de l'énergie solaire, qui garantit une meilleure autonomie du système, notamment dans des contextes d'instabilité énergétique et de conditions climatiques difficiles.

Une startup de la province de Cubango, représentée par Linda Domingos, participe pour la première fois avec six projets technologiques, incluant des solutions de robotique éducative et d'innovation appliquée à l'enseignement.