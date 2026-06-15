Angola: Un système intelligent de gestion des déchets parmi les innovations des jeunes à l'ANGOTIC 2026

13 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par GIZ/CS/BS

Talatona — Un système intelligent de gestion des conteneurs de déchets solides, développé par des étudiants de l'Institut polytechnique privé SmartBIT, figure parmi les principales innovations présentées lors de l'ANGOTIC 2026, qui se clôt ce samedi à Luanda.

La solution repose sur des capteurs ultrasoniques permettant de mesurer le niveau de remplissage des conteneurs et d'envoyer les données vers une plateforme numérique, assurant ainsi un suivi en temps réel.

Dans des déclarations à l'ANGOP, les étudiants ont expliqué que le système émet des alertes automatiques lorsque les conteneurs atteignent leur capacité maximale, contribuant à éviter les débordements et à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets en milieu urbain.

Ils ont ajouté que le projet a été conçu pour répondre aux défis de la gestion des déchets dans des villes où la collecte suit des horaires fixes qui ne correspondent pas toujours au niveau réel de remplissage des conteneurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une autre innovation présentée concerne l'intégration de l'énergie solaire, qui garantit une meilleure autonomie du système, notamment dans des contextes d'instabilité énergétique et de conditions climatiques difficiles.

Une startup de la province de Cubango, représentée par Linda Domingos, participe pour la première fois avec six projets technologiques, incluant des solutions de robotique éducative et d'innovation appliquée à l'enseignement.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.