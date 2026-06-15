Angola: Le barrage agricole de Chicomba relancera le « triangle du maïs »

Chicomba — Le barrage agricole de la municipalité de Chicomba, dans la province de Huíla, dont les travaux de construction ont été lancés samedi, permettra de rendre la production agricole plus durable et de revitaliser le « triangle du maïs », a affirmé le secrétaire d'État à l'Agriculture, à l'Élevage et à la Pêche, Castro Camarada.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement des travaux, au nom du ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, le secrétaire d'État a indiqué que le « triangle du maïs », qui regroupe les principales zones productrices de céréales de la région, en l'occurrence Chicomba, Caluquembe et Caconda, « était en sommeil, mais commence désormais à franchir les premières étapes vers la relance du tissu économique local ».

Selon lui, cet investissement ouvre la voie à une augmentation significative de la production agricole grâce à l'intégration d'une composante industrielle dédiée à la transformation des produits. Dans une première phase, le projet permettra l'irrigation d'un périmètre de 2 500 hectares.

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Castro Camarada a souligné que cette infrastructure représente un levier majeur de développement économique pour le gouvernement. Elle offrira des opportunités d'emploi à de nombreux jeunes, tant dans les activités de production que dans la gestion des équipements, contribuant ainsi à l'amélioration des revenus des ménages grâce à une production agricole continue tout au long de l'année.

Il a précisé que l'investissement comprend également d'autres actions structurantes, notamment le revêtement en asphalte de la route nationale 110, rendu nécessaire par l'augmentation attendue du trafic routier et du transport de marchandises. Il s'agit, a-t-il ajouté, d'un investissement stratégique destiné à favoriser un développement multidimensionnel de la région. Le responsable a par ailleurs annoncé que les infrastructures actuellement en cours d'installation permettront, lors d'une seconde phase, d'étendre les surfaces irriguées de 5 000 hectares supplémentaires.

« Nous devons développer l'agriculture, d'abord pour satisfaire la consommation nationale, puis pour exporter. Il est toutefois indispensable de réduire la dépendance excessive aux précipitations. C'est pourquoi l'Exécutif investit dans l'expansion de l'agriculture irriguée, compte tenu de l'important potentiel hydrique de la région », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'avec la mise en place du périmètre irrigué, l'activité agricole pourra atteindre trois cycles de production par an, entraînant une augmentation substantielle des volumes destinés au marché. Le projet devrait également stimuler d'autres secteurs économiques, notamment la pisciculture et l'élevage. Avec une population estimée à 158 724 habitants, la municipalité de Chicomba est considérée comme l'un des principaux bassins de production de maïs de la région. À ce titre, ce projet est présenté comme une infrastructure stratégique destinée à renforcer la production agricole et à consolider le développement régional.