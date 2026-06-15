Angola: Le Président angolais mise sur un renforcement de la gouvernance avec l'entrée en fonction de la nouvelle vice-gouverneure de Malanje

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/MC/BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a affirmé lundi que la nomination de Joana Tomás au poste de vice-gouverneure de la province de Malanje chargée des secteurs politique, économique et social constituait une décision judicieuse, à l'occasion de la cérémonie de sa prise de fonctions.

S'exprimant lors de l'événement, le Chef de l'État a fait part de sa confiance dans les capacités de la nouvelle responsable à contribuer à l'amélioration des niveaux de gouvernance au sein de la province. João Lourenço a mis en avant l'expérience de la nouvelle dirigeante, soulignant que Joana Tomás est une personnalité « largement connue pour les fonctions qu'elle a déjà exercées dans le pays ».

Le Président de la République s'est déclaré convaincu que la vice-gouverneure exercera ses nouvelles responsabilités « avec dévouement et compétence », tout en apportant « un soutien précieux » au gouverneur provincial dans les efforts visant à améliorer la qualité de la gouvernance à Malanje. «Nous sommes convaincus qu'elle exercera, avec dévouement et compétence, les fonctions pour lesquelles elle a été désignée », a déclaré le Chef de l'État.

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À cette occasion, le Président a adressé ses voeux de réussite à la nouvelle responsable dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle assume à compter de ce lundi. Joana Tomás a récemment été nommée par décret présidentiel en remplacement de Franco Cazembe Mufinda.

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