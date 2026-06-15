Angola: Le SIC au Zaire arrête un suspect accusé d'abus sexuels sur sa fille de 13 ans

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JL/BS

Mbanza Kongo — Un homme de 54 ans a été arrêté ce week-end à Mbanza Kongo, dans la province du Zaire, pour des faits présumés d'abus sexuels sur sa fille de 13 ans.

Le porte-parole du Service d'investigation criminelle (SIC) au Zaire, José Bernardo Bebeto, a déclaré ce lundi à l'ANGOP que l'accusé avait été arrêté en flagrant délit dans la cabine d'un camion qu'il conduisait, le jour même de son arrivée de la capitale angolaise, Luanda.« Les faits se sont déroulés vers 20 h, lorsque le suspect, qui est le père biologique de la victime, a appelé celle-ci pour qu'elle aille chercher de l'argent dans une agence de voyage du quartier 4 de Fevereiro. Une fois sur place, l'homme a ordonné à la fillette de monter dans la cabine du véhicule et s'est livré à l'agression sexuelle », a-t-il expliqué.

José Bebeto a déclaré que les personnes qui se trouvaient à proximité se sont aperçues de ce qui se passait en entendant les cris de l'enfant et en voyant le sang couler à l'extérieur de la cabine du camion de marque Shacman, immatriculé LD-63-29-IJ, et ont immédiatement alerté le SIC.

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Il a indiqué que le Service des enquêtes criminelles avait saisi, à titre de preuves, le camion, un short et un téléphone portable, ajoutant que la victime recevait actuellement des soins médicaux à l'hôpital provincial du Zaire. L'individu en question sera déféré dans les prochains jours devant le parquet, en vue de la poursuite de la procédure judiciaire.

Lire l'article original sur ANGOP.

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