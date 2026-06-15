Angola: Les exposants de l'ANGOTIC 2026 saluent l'affluence et la qualité des visiteurs

Luanda — Les exposants de la sixième édition de l'ANGOTIC ont salué la qualité du public ayant fréquenté l'événement, notamment la présence de personnalités publiques et les interactions établies avec les entrepreneurs, à l'issue de la manifestation qui s'est achevée samedi à Luanda.

Dressant le bilan des trois journées de cette plus grande foire technologique du pays, plusieurs exposants interrogés par l'ANGOP ont reconnu les bénéfices tirés de leur participation et formulé des recommandations en vue des prochaines éditions. Le représentant de l'entreprise Katuma, Fábio Manuel, a porté une appréciation positive sur l'organisation du salon, soulignant qu'elle avait permis d'accueillir un plus grand nombre de stands et de start-up.

Il a également mis en avant la présence de hautes personnalités, parmi lesquelles la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, ainsi que l'ancien vice-président de la République, Bornito de Sousa, entre autres invités de marque. Le responsable a par ailleurs félicité la presse nationale pour sa couverture « rapide et soutenue » tout au long des trois jours de la sixième édition de l'ANGOTIC. Il a toutefois indiqué souhaiter, lors des prochaines éditions, une plus grande place accordée à l'innovation technologique ainsi qu'une offre alimentaire plus diversifiée au sein de l'espace de restauration.

De son côté, le coordinateur de la communication institutionnelle de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM), Alione Santos, a estimé que les trois journées de l'événement avaient été particulièrement positives, en raison de la forte affluence observée au niveau des stands et des start-up. « Il a été encourageant de constater le nombre important de start-up présentes ainsi que la richesse des ateliers consacrés aux technologies », a-t-il souligné. Il a ajouté que l'INAPEM avait présenté deux projets lors de l'exposition, à savoir « Atende » et « Connectar ».

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