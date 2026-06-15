Angola: Le programme JOBE Angola produit des résultats concrets dans les communautés de Matala

Matala — Les services fournis par les coopératives financées dans le cadre du Programme Jeunes Opportunités pour de Bons Emplois (JOBE) génèrent un impact positif sur les conditions de vie des habitants de la municipalité de Matala, dans la province de Huíla, notamment à travers la création de nouveaux emplois, selon les autorités locales.

S'exprimant samedi lors d'une réunion de concertation avec les responsables des coopératives bénéficiaires, le point focal du projet à Matala, António da Silva, a indiqué qu'un protocole conclu entre l'administration municipale et l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) sert de mécanisme de suivi afin de favoriser l'intégration des coopératives soutenues par le programme dans les actions d'intérêt public.

Il a souligné que les coopératives constituent un instrument essentiel d'insertion socio-professionnelle des jeunes, leur permettant de mettre en pratique les compétences acquises durant leur formation tout en contribuant à la résolution des problèmes affectant les communautés, avec l'appui de l'administration locale.

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Parmi les exemples les plus remarquables, il a cité la coopérative de réserves foncières « Mentes Brilhantes », coordonnée par le jeune Cláudio José. Celui-ci a affirmé que, trois mois après sa création, l'organisation mène déjà diverses activités liées au recensement et à l'organisation des espaces destinés aux réserves foncières dans la municipalité.

Il a également mis en avant la coopérative environnementale de jardinage « Matala Verde com Vida », qui a conclu une dizaine de contrats de prestation de services portant sur la création, l'entretien et la réhabilitation de jardins dans des résidences privées et d'autres espaces du territoire communal.

Le programme JOBE Angola est une initiative du Gouvernement angolais axée sur l'employabilité et la formation professionnelle des jeunes. Géré par l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), il propose notamment des kits d'auto-emploi, des stages professionnels ainsi que des mécanismes de microcrédit. Déployé dans plusieurs provinces du pays, il favorise la création de coopératives et encourage l'entrepreneuriat des jeunes.