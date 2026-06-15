Angola: L'ANGOTIC accueille la présentation de la cartographie des mangroves au pays

Luanda — Les résultats de la cartographie des 43 000 hectares de mangroves en Angola ont été présentés ce samedi à Luanda, lors de la 6e édition du Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC).

Le travail a été développé par le Bureau de gestion du Programme spatial national (GGPEN), en partenariat avec l'organisation Otchiva et la société Equinor, dans le cadre du projet « Mangroves For Tomorrow », visant à établir la première carte géoréférencée des mangroves du pays.

Les données seront intégrées à la plateforme numérique TECH Mangais Angola, développée par l'Observatoire spatial.

S'exprimant à la presse après la présentation des résultats, la responsable de l'ONG Otchiva, Fernanda René, a souligné que l'outil a permis de cartographier 43 000 hectares de mangroves répartis dans six provinces côtières.

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Elle a mis en avant l'importance de la coopération ayant rendu possible cette plateforme, permettant de connaître avec précision la localisation et l'étendue réelle des mangroves.

« Au cours de l'année 2025, nous avons compilé ces données importantes pour le gouvernement, notamment dans le cadre du plan d'aménagement du territoire, car en Angola nous faisons face à de nombreux incendies et inondations. Nous savons l'importance de ces écosystèmes, qui sont des zones de reproduction de la vie marine et des habitats pour de nombreuses espèces », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la cartographie a bénéficié d'un financement de 150 000 dollars, couvrant six provinces côtières et 16 villes.

De son côté, le chef du département de développement des applications spatiales du GGPEN, Luciano Lupédia, a expliqué que la plateforme de cartographie des mangroves a été développée pour soutenir les efforts d'Otchiva, en utilisant des images satellites et l'intelligence artificielle afin d'identifier la présence des mangroves, de quantifier les surfaces et de suivre l'évolution de ces écosystèmes.

La plateforme permettra également de détecter les phénomènes de déforestation ou d'expansion des zones de mangroves.

Les résultats présentés font suite à la signature, lors de l'ANGOTIC 2025, d'un accord de coopération entre OTCHIVA et le GGPEN pour la création de la plateforme technologique TECH MANGAIS ANGOLA - Observatoire national des mangroves.