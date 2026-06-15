Angola: Une startup présente un projet pour connecter les villages à Internet

Luanda — Un projet visant à commercialiser un système d'accès à Internet dans les kimbos (villages) d'Angola a été présenté lors de la 6e édition du Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC), qui se clôt ce samedi à Luanda.

À l'initiative de la startup GC-GREEN Inovação Tecnologia, le projet baptisé « Kimbonet » a été conçu pour fonctionner via un système satellitaire.

Dans des déclarations faites samedi à l'ANGOP, le directeur de GC-GREEN Inovação Tecnologia, Carlos Sebastião, a expliqué que le projet vise à réduire le nombre de personnes ayant des difficultés d'accès à Internet en Angola.

« Nous utilisons les satellites pour apporter l'accès à Internet dans les villages où les réseaux mobiles n'atteignent pas, afin de permettre la connexion dans les zones les plus reculées du territoire national », a-t-il indiqué.

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Carlos Sebastião s'est également dit satisfait de la tenue de l'ANGOTIC 2026, dont la majorité des participants sont des jeunes.

Selon lui, la forte présence de la jeunesse à cet événement témoigne d'un avenir prometteur pour l'Angola, les jeunes étant de plus en plus formés aux technologies.

Il a par ailleurs appelé à un soutien financier accru pour les initiatives portées par les jeunes entrepreneurs angolais, afin de permettre la mise en oeuvre de leurs projets et de contribuer au développement du pays.

Initiative du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale (MINTTICS), l'ANGOTIC est le principal forum TIC du pays, réunissant chaque année entreprises, startups, experts, universitaires et institutions gouvernementales dans un espace dédié à l'innovation, au débat et au réseautage.

Placée sous le thème « Sur la voie de la transformation numérique », l'édition de cette année a attiré environ 20.000 visiteurs, dépassant les 10.000 de l'édition précédente.