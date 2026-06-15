Angola: Une startup présente un projet pour connecter les villages à Internet

13 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DF/DC/BS

Luanda — Un projet visant à commercialiser un système d'accès à Internet dans les kimbos (villages) d'Angola a été présenté lors de la 6e édition du Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC), qui se clôt ce samedi à Luanda.

À l'initiative de la startup GC-GREEN Inovação Tecnologia, le projet baptisé « Kimbonet » a été conçu pour fonctionner via un système satellitaire.

Dans des déclarations faites samedi à l'ANGOP, le directeur de GC-GREEN Inovação Tecnologia, Carlos Sebastião, a expliqué que le projet vise à réduire le nombre de personnes ayant des difficultés d'accès à Internet en Angola.

« Nous utilisons les satellites pour apporter l'accès à Internet dans les villages où les réseaux mobiles n'atteignent pas, afin de permettre la connexion dans les zones les plus reculées du territoire national », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Carlos Sebastião s'est également dit satisfait de la tenue de l'ANGOTIC 2026, dont la majorité des participants sont des jeunes.

Selon lui, la forte présence de la jeunesse à cet événement témoigne d'un avenir prometteur pour l'Angola, les jeunes étant de plus en plus formés aux technologies.

Il a par ailleurs appelé à un soutien financier accru pour les initiatives portées par les jeunes entrepreneurs angolais, afin de permettre la mise en oeuvre de leurs projets et de contribuer au développement du pays.

Initiative du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale (MINTTICS), l'ANGOTIC est le principal forum TIC du pays, réunissant chaque année entreprises, startups, experts, universitaires et institutions gouvernementales dans un espace dédié à l'innovation, au débat et au réseautage.

Placée sous le thème « Sur la voie de la transformation numérique », l'édition de cette année a attiré environ 20.000 visiteurs, dépassant les 10.000 de l'édition précédente.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.