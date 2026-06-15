Angola: Une compagnie d'assurance présente sa stratégie de transformation numérique à l'ANGOTIC

Luanda — La plateforme d'intelligence artificielle intégrée à la stratégie de transformation digitale de la compagnie d'assurance SanlamAllianz a été présentée lors de la 6e édition du Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC), qui se clôt ce samedi à Luanda.

La présentation a été assurée par le directeur IT et opérations de SanlamAllianz, Rui Frutuoso, qui a souligné que la transformation digitale de l'entreprise va au-delà de l'adoption technologique, reposant avant tout sur la construction de la confiance avec les clients, afin de rapprocher les services d'assurance de la population angolaise.

La plateforme d'intelligence artificielle, baptisée « Valquíria », constitue l'un des éléments centraux de cette stratégie de transformation.

Selon Rui Frutuoso, la transformation numérique symbolise la confiance et représente une promesse intégrée dans la stratégie digitale de la compagnie, structurée autour de quatre piliers : les données et l'intelligence artificielle, l'efficacité opérationnelle, la cybersécurité et la protection des données, ainsi que la littératie financière.

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Il a précisé que, dans le domaine des données et de l'IA, « Valquíria » est conçue pour faciliter l'accès aux assurances et soutenir le développement de nouveaux produits adaptés aux besoins de la population angolaise.

Le volet de l'efficacité opérationnelle vise quant à lui à simplifier les processus et à réduire la bureaucratie dans le secteur de l'assurance.

Le directeur a également insisté sur l'importance de la cybersécurité et de la protection des données, qu'il considère essentielles pour maintenir la confiance des clients.

« La gestion et la protection des données constituent également une manière d'honorer la confiance que nos clients nous accordent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la plateforme vise aussi à renforcer la littératie financière et en assurance en Angola, en rendant l'information accessible à des segments de la population traditionnellement peu desservis.

Selon Rui Frutuoso, « Valquíria » sera d'abord disponible sur le site web de SanlamAllianz, avant une intégration progressive dans les autres canaux numériques de l'entreprise, notamment les applications mobiles, les agences et les points de service physiques.

L'entreprise estime que le processus de déploiement s'étendra sur une période allant de deux semaines à un mois, afin de permettre une intégration progressive dans son écosystème digital.

Le Forum ANGOTIC, qui se termine ce samedi après-midi, constitue une plateforme d'échange de connaissances, de présentation d'innovations et de promotion de l'entrepreneuriat numérique, réunissant les principaux acteurs de l'écosystème technologique national et international. La 6e édition se déroule sous le thème « Sur la voie de la transformation numérique ».