Angola: Des gestionnaires recommandent l'intégration de l'IA dans le secteur énergétique

13 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/DC/BS

Luanda — Des spécialistes nationaux et internationaux ont défendu, lors de la 6e édition de l'ANGOTIC 2026, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans la chaîne de valeur du secteur énergétique, afin de répondre aux nouvelles complexités et aux défis mondiaux du secteur.

Intervenant lors de la plénière intitulée « IA dans la chaîne de valeur énergétique - efficacité, résilience et souveraineté », le gestionnaire brésilien Marcos Guimarães a expliqué que la chaîne de valeur devient de plus en plus complexe en raison de l'augmentation de la demande énergétique.

Il a estimé que l'IA constitue un atout majeur dans la gestion de la production et de la distribution d'électricité.

Il a également plaidé pour l'application de l'IA dans des segments spécifiques du secteur électrique, soulignant que ces outils ne permettent pas de résoudre tous les défis de manière globale.

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« Par exemple, l'IA peut aider à décider s'il faut rediriger l'énergie d'une région vers une autre en cas de panne ou de surcharge », a-t-il expliqué.

De son côté, le spécialiste angolais en cybersécurité Emanuel Kizengue a estimé que la mise en oeuvre de l'IA dans le secteur énergétique angolais dépend fondamentalement du renforcement de la souveraineté numérique.

Il a salué, à cet égard, l'inauguration du centre de données du gouvernement, considéré comme une infrastructure clé pour soutenir cette ambition.

Il a reconnu que l'Angola en est encore à un stade initial dans ce domaine. « Nous faisons les premiers pas, car pour gérer l'IA, nous avons besoin de centres de données de niveau industriel », a-t-il souligné.

Le forum ANGOTIC, qui réunit chaque année entreprises, startups, experts, universitaires et institutions gouvernementales, vise à accélérer la transformation numérique du pays à travers des solutions technologiques dans des secteurs stratégiques tels que la connectivité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la gouvernance numérique.

Placée sous le thème « Sur la voie de la transformation numérique », l'édition de cette année a accueilli environ 20 000 visiteurs, dépassant les 10 000 de l'édition précédente.

Lire l'article original sur ANGOP.

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