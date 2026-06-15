Angola: Un spécialiste plaide pour une connectivité interhospitalière du système de santé

Luanda — Le directeur d'imagerie médicale de l'entreprise de distribution de technologies et d'équipements médicaux Yapama, Matheus Oliveira, a plaidé samedi à Luanda en faveur d'une connectivité interhospitalière du système de santé, afin de permettre une meilleure cartographie des informations cliniques de chaque patient.

Intervenant lors d'un panel sur « la transformation numérique à impact réel dans la santé », dans le cadre de la 6e édition du Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC), il a estimé que cette mesure permettrait aux professionnels de santé de toute unité hospitalière ou médicale d'assurer un meilleur suivi des patients.

« Ce serait un monde futuriste, où tous les hôpitaux en Angola seraient connectés au système de santé, permettant de mieux cartographier l'état des patients et d'éviter des erreurs, notamment dans les cas de diabète et d'autres maladies congénitales où des erreurs de médication peuvent survenir », a-t-il déclaré.

Selon lui, la mise en oeuvre de cette approche dépend davantage de questions bureaucratiques que techniques, certains hôpitaux et cliniques disposant déjà de systèmes similaires.

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Il a toutefois indiqué ne pas connaître l'existence d'une législation, d'un accord ou d'un cadre contractuel entre le gouvernement et les institutions permettant une homogénéisation des données.

Dans cette perspective, il a estimé que l'initiative de standardisation des données hospitalières devrait être portée par le ministère de la Santé, afin d'imposer un format unique et de garantir l'interopérabilité des systèmes.

Il a également proposé la création d'un centre de données central, vers lequel toutes les informations seraient envoyées, puis redistribuées aux différentes institutions de santé disposant d'un système interconnecté.