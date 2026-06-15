Angola: Le Brent ouvre à 83,82 dollars le baril

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/DC/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, a débuté ce lundi sur le marché à terme de Londres à 83,82 dollars le baril, soit une baisse de 4,67 %, son plus bas niveau depuis mars dernier.

Le prix du pétrole, pour livraison en août, a chuté après la conclusion d'un accord de paix provisoire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à des mois de conflit au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Cette baisse prolonge les pertes enregistrées la semaine précédente.

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