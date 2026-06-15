Angola: Le Président de la République actualise son registre électoral

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a procédé lundi à la mise à jour de son registre électoral à l'administration municipale d'Ingombota, à Luanda, dans le cadre du processus préparatoire des élections générales prévues pour 2027.

Le Chef de l'État angolais était accompagné de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, qui a également actualisé ses données électorales. Pour la réalisation de cette opération, le couple présidentiel a présenté ses cartes d'identité aux agents des Guichets uniques d'accueil du public (BUAP), structures chargées de la mise à jour du registre électoral à l'échelle nationale. Le processus national de mise à jour du registre électoral a été officiellement lancé ce 15 juin 2026 et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027, dans le but de préparer les élections générales en Angola.

Selon les données officielles, l'Exécutif angolais prévoit de couvrir plus de 16 millions de citoyens nationaux âgés de plus de 18 ans, résidant dans le pays et à l'étranger, sur un univers estimé à environ 16,7 millions d'électeurs. La mise à jour s'effectue à travers le système de « preuve de vie », un mécanisme visant à confirmer l'existence physique des citoyens et à actualiser leurs données dans le fichier électoral. L'opération est conduite dans les BUAP installés au sein des administrations municipales et communales, ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires angolaises à l'étranger.

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Au total, 634 points de service sont prévus sur l'ensemble du territoire national, dont 254 déjà opérationnels dans cette première phase. Plus de 10.000 agents ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement du processus. À Luanda, l'opération a été lancée dans l'ensemble des municipalités, tandis que dans les autres provinces, elle a débuté, dans une première phase, dans trois municipalités par province. Les autorités ont précisé qu'aucune nouvelle carte d'électeur ne sera délivrée, l'opération consistant uniquement à actualiser les données des citoyens dans le système électoral.

Par cette mesure, le Gouvernement angolais entend renforcer la fiabilité de la base de données électorale, réduire les taux d'abstention et garantir une plus grande participation des citoyens aux élections générales de 2027, destinées à l'élection du Président de la République et des 220 députés de l'Assemblée nationale.