Angola: Téte António en visite au Canada pour renforcer la coopération bilatérale

Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, effectue une visite officielle de deux jours au Canada, dans le cadre du renforcement et de l'approfondissement des relations d'amitié, de coopération et de partenariat entre les deux pays.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures transmis ce dimanche à l'ANGOP, cette visite constitue une étape importante dans le renforcement des liens historiques d'amitié et de coopération entre l'Angola et le Canada. Le document précise que cette démarche traduit la volonté commune des deux États d'élever le niveau de leurs relations bilatérales et de consolider un partenariat toujours plus dynamique et global, au bénéfice de leurs peuples respectifs.

Au cours de son séjour, Téte António tiendra des séances de travail avec la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, l'ancien représentant permanent du Canada auprès des Nations unies, Robert Fowler, ainsi qu'avec le secrétaire d'État au Développement international, Randeep Sarai.

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Ces rencontres visent à procéder à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales et à identifier de nouveaux domaines de coopération mutuellement avantageux, notamment dans les secteurs politique et diplomatique, économique, commercial, de l'investissement, de la formation des ressources humaines ainsi que de la concertation au sein des forums multilatéraux.

L'Angola et le Canada entretiennent des relations politico-diplomatiques cordiales et constructives, fondées sur les principes du respect mutuel, de l'égalité souveraine des États, de la promotion de la paix, de la sécurité internationale et du développement durable. Au fil des années, les deux pays ont renforcé leur dialogue politique et leur coopération sur des questions d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre des organisations internationales dont ils sont membres.