Afrique: Mondial 2026 - L'arbitre assistant angolais Jerson Emiliano désigné pour le match Autriche-Jordanie du groupe J

Luanda — L'arbitre assistant angolais Jerson Emiliano effectuera sa première apparition à la Coupe du monde de football 2026 dans la nuit de mardi à mercredi, à l'occasion de la rencontre opposant les sélections de l'Autriche et de la Jordanie, comptant pour la première journée du groupe J, à San Francisco, aux États-Unis.

La rencontre se déroulera au Bay Stadium à 1h00 heure locale (5h00 en Angola). Le corps arbitral sera dirigé par l'arbitre mauritanien Dahane Beida. Jerson Emiliano officiera en qualité de premier arbitre assistant, tandis que le Camerounais Elvis Noupue assurera les fonctions de deuxième assistant. Le Jamaïcain Oshane Nation a été désigné quatrième arbitre, alors que Caleb Wales, de Trinité-et-Tobago, sera chargé de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Il s'agit de la troisième participation consécutive de Jerson Emiliano à une Coupe du monde, après les éditions de 2018 en Russie et de 2022 au Qatar, où il avait déjà représenté l'Angola au plus haut niveau du football mondial.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Membre du panel de la FIFA depuis 2009, l'arbitre assistant angolais a également officié lors de plusieurs compétitions continentales et internationales, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse de Nankin en Chine en 2014, la Coupe du monde des moins de 17 ans au Chili en 2015 ainsi que la Coupe du monde des clubs de la FIFA organisée au Japon en 2016.L'autre rencontre du groupe J opposera l'Algérie, l'une des représentantes du continent africain, à l'Argentine, tenante du titre mondial.