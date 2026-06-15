Angola: Mise à jour des listes électorales non officielles débute ce lundi

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ADR/SB

Luanda — La mise à jour des listes électorales non officielles et des justificatifs de vie débute ce lundi dans tout le pays, concernant environ 16 707 455 citoyens.

Ces chiffres ont été annoncés vendredi dernier par le ministre de l'Administration du Territoire, Daniel Félix Neto, lors du lancement public de l'opération, qui vise à actualiser la base de données des citoyens en âge de voter.

Pour assurer le bon déroulement de cette opération, le ministère de l'Administration du Territoire prévoit de mettre en service progressivement 634 guichets uniques de services publics (BUAP) à travers le pays.

Dans un premier temps, 254 points de service seront activés, couvrant l'ensemble des 21 provinces.

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La province de Luanda commencera par couvrir toutes ses municipalités, tandis que les 20 autres provinces débuteront le processus dans trois municipalités chacune. Pour cette première étape, 1 265 agents déjà formés seront mobilisés, et la deuxième phase de formation des opérateurs est en cours de finalisation.

Il a également indiqué qu'à partir de juillet, plus de 380 points de service seront opérationnels, portant le nombre total de points de BUAP opérationnels à 634.

Daniel Félix Neto a souligné que, dans cette phase, le processus mobilisera plus de 10 000 membres de brigade, dont le recrutement et l'embauche seront annoncés dans les prochains jours, précisant que l'opération ne prévoit pas la délivrance de nouvelles cartes d'électeur.

Les citoyens déjà en possession de ce document peuvent l'utiliser pour confirmer leurs données ; la carte d'identité sera également acceptée.

Après consolidation des informations collectées, la base de données des citoyens majeurs sera transmise à la Commission Nationale Électorale (CNE) pour le recensement des bureaux de vote et l'établissement des listes électorales.

Lors de la présentation, il a également été souligné que les citoyens qui n'auront pas effectué la procédure de vérification de leur état de vie dans les délais impartis risquent de ne pas être inscrits sur les listes électorales et, par conséquent, d'être privés de leur droit de vote aux élections générales de 2027.

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