Afrique: Mondial 2026 - Le Cap-Vert et douze autres nations qualifiées répondent aux déclarations du président de l'UEFA

14 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — Treize sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026, parmi lesquelles le Cap-Vert, ont publié un communiqué conjoint en réaction aux récentes déclarations du président de l'UEFA, Aleksander Čeferin.

Le dirigeant slovène avait laissé entendre que l'élargissement du tournoi pourrait donner lieu à des rencontres « peu intéressantes », des propos qui ont rapidement suscité une vive réaction.

Le Cap-Vert, Curaçao, l'Ouzbékistan, la République démocratique du Congo, Haïti, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ont signé une déclaration commune dans laquelle ils expriment leur « profonde déception » face aux propos du président de l'UEFA.

« Avec tout le respect dû à sa fonction, mais avec fermeté, nous rejetons ces commentaires », indique le communiqué.

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« Pour le Cap-Vert, Curaçao et l'Ouzbékistan, la qualification à une Coupe du monde représente un accomplissement historique et la concrétisation d'un rêve partagé par plusieurs générations. Pour des nations comme la République démocratique du Congo et Haïti, retrouver la plus grande scène du football mondial après une longue absence revêt une signification particulière pour des millions de supporters qui ont attendu ce moment pendant des années, voire des décennies. »

Les signataires estiment que les déclarations d'Aleksander Čeferin minimisent les efforts consentis par ces sélections pour accéder à la compétition.

« Suggérer que ces rencontres auraient moins de valeur ou d'importance est profondément décevant et ne tient pas compte des efforts, des sacrifices et des aspirations des joueurs, entraîneurs, clubs, dirigeants et supporters à travers le monde », souligne le texte.

« Derrière chaque qualification se cachent des années de travail et d'investissement. Derrière chaque sélection se trouvent des communautés entières et des millions de personnes qui voient dans le football une source de fierté, d'espoir et d'unité. »

Les fédérations signataires défendent également l'idée que le football ne saurait être considéré comme un espace réservé aux puissances traditionnelles.

« Le football n'appartient pas à un cercle restreint de nations. Sa force réside dans son universalité. La Coupe du monde est la plus grande compétition de la planète précisément parce qu'elle rassemble des cultures, des histoires et des parcours footballistiques différents », conclut le communiqué.

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