Angola: Clôture de la 6e édition du Forum ANGOTIC sur fond de forte mobilisation

Luanda — La sixième édition du Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC) s'est achevée samedi en début de soirée avec l'annonce des lauréats des différentes catégories, notamment celles consacrées aux start-up et à la province révélation.

Lors de la cérémonie de clôture, le prix de la meilleure start-up a été décerné à la province de Bié pour son projet « VivaMais », tandis que la province du Cuando a été distinguée comme province révélation. Des certificats de participation ont également été remis à plusieurs exposants et sponsors de l'événement.

Organisé par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale (MINTTICS), le forum a réuni pendant trois jours plus d'une centaine d'exposants et de participants institutionnels, dix entreprises internationales ainsi que des représentants de dix pays africains et européens, parmi lesquels des ministres, vice-ministres et hauts responsables. Plus de 200 start-up ont également pris part à la manifestation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son discours de clôture, le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a indiqué que l'édition 2026 de l'ANGOTIC avait enregistré quelque 34 000 visiteurs, soit une progression de 88 % par rapport à l'édition de 2025.

Selon le ministre, l'événement s'est imposé comme la principale plateforme d'innovation, de technologie et de transformation numérique en Angola, constituant un véritable indicateur de la demande, de la formation et de l'engagement des jeunes dans le secteur des technologies de l'information.

« Nous avons enregistré une croissance exponentielle de 22 % par rapport à 2025 », a-t-il souligné.

Le ministre a également mis en avant le rôle de la jeunesse, avec l'inscription de 211 start-up sur un total de 340 manifestations d'intérêt, illustrant le dynamisme et la créativité des jeunes Angolais dans le domaine des nouvelles technologies.

Il a précisé que le programme comprenait 15 sessions plénières et 26 activités parallèles, ainsi que plusieurs actions de formation ayant bénéficié à 88 jeunes participants.

Sur le plan social, l'événement a accueilli 650 élèves issus de 12 établissements scolaires ainsi que plus de 4 154 enfants, témoignant de son impact éducatif significatif.

Selon Mário Oliveira, les résultats obtenus reflètent l'efficacité des politiques et programmes mis en oeuvre par l'Exécutif en faveur du développement des technologies de l'information et de la communication dans le pays.

Tout en saluant les progrès accomplis, il a reconnu certaines contraintes liées à la capacité d'accueil du forum face au nombre croissant d'initiatives, un signe révélateur de l'intérêt grandissant suscité par le secteur technologique en Angola.