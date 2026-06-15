Angola: L'Exécutif réaffirme son engagement à mettre les TIC au service du développement

Luanda — Le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a réaffirmé samedi l'engagement de l'Exécutif angolais à mettre les technologies de l'information et de la communication ainsi que l'innovation au service du développement national, en vue de bâtir un avenir fondé sur le savoir et l'inclusion.

Le responsable s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de la sixième édition du Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC).

Il a souligné que la technologie et l'innovation constituent des piliers stratégiques pour renforcer et consolider la trajectoire de diversification économique que l'Angola poursuit avec détermination, en permettant d'accroître la compétitivité, de stimuler de nouveaux secteurs productifs et de transformer le savoir en valeur économique et sociale.

La transformation numérique, a-t-il poursuivi, est devenue un levier indispensable pour améliorer la compétitivité des économies, accroître l'efficacité des services publics, rapprocher l'État des citoyens et créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et la jeunesse.

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Dans cette perspective, José de Lima Massano a indiqué que le gouvernement angolais est conscient que la modernisation du pays passe par le renforcement des infrastructures numériques, le développement du capital humain, la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que la création d'un environnement toujours plus favorable à l'innovation et à l'investissement.

Selon lui, l'ANGOTIC 2026 a démontré que l'Angola dispose du talent, de la créativité et des capacités nécessaires pour participer activement à l'économie numérique mondiale.

Il a estimé que les solutions présentées, les débats organisés et les partenariats noués au cours du forum constituent des contributions importantes à l'édification d'une société plus connectée, plus inclusive et mieux préparée aux défis de demain.

Le ministre d'État a également plaidé pour le renforcement continu des partenariats afin que la transformation numérique soit plus large et plus durable, garantissant que les bénéfices de la technologie profitent à un plus grand nombre de citoyens, tout en favorisant l'inclusion numérique et l'accès à des services plus simples, plus efficaces et plus accessibles.

« Dans cette dynamique, la coopération joue un rôle déterminant. Le partage d'expériences, l'établissement de partenariats stratégiques et la collaboration entre l'État, le secteur privé, le monde académique et la société civile sont essentiels pour accélérer l'innovation et consolider les acquis obtenus », a-t-il déclaré.

Le secteur technologique en forte croissance

José de Lima Massano a rappelé que le secteur des technologies a enregistré la plus forte croissance au cours du premier trimestre de l'année. Il a ajouté que si cette dynamique se maintient, elle pourrait entraîner une transformation structurelle de l'économie nationale, à l'image de ce qui a été observé dans d'autres pays, notamment en Afrique du Sud et au Nigeria.

« Au regard des résultats enregistrés au cours du premier trimestre et à supposer que le secteur poursuive sur cette trajectoire, nous sommes convaincus que les technologies exerceront une influence croissante et pourraient, un jour, devenir l'or de notre économie », a-t-il conclu.

Organisé par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale (MINTTICS), l'ANGOTIC a réuni durant trois jours plus d'une centaine d'exposants et de participants institutionnels, dix entreprises internationales ainsi que des représentants de dix pays africains et européens, parmi lesquels des ministres, vice-ministres et hauts dirigeants, sans oublier plus de 200 start-up.

La sixième édition de l'ANGOTIC 2026 a accueilli quelque 34 000 visiteurs, soit une progression de 88 % par rapport à l'édition de 2025.