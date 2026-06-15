Angola: L'ANGOTIC 2026 distingue la province de Cuando avec le prix de la révélation

Cuando — La sixième édition de l'ANGOTIC 2026 - Angola ICT Forum, tenue au Centre de conventions de Talatona du 11 au 13 du mois en cours, a attribué samedi le prix de la révélation à la province de Cuando.

Pour sa toute première participation, en tant que nouvelle province issue de la nouvelle division politico-administrative, Cuando a présenté la start-up « Avisa Kueto », une plateforme numérique de géolocalisation facilitant la localisation rapide des personnes disparues, des individus en situation de risque ou de vulnérabilité, ainsi que des documents perdus, grâce à un système de code QR et à faible consommation de données Internet.

Le projet a été développé par de jeunes étudiants et boursiers de la province de Cuando, issus des filières d'ingénierie informatique et mécanique. Le dispositif apporte également des réponses aux enjeux liés à la qualité et à la disponibilité des services dans l'écosystème technologique angolais.

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Conçue pour réduire les situations de vulnérabilité et renforcer les liens entre les familles en milieux urbains et ruraux, cette innovation a suscité un fort intérêt durant le salon, faisant de « Avisa Kueto » l'une des start-up les plus visitées. Elle a attiré l'attention d'investisseurs potentiels, d'exposants, d'acteurs bancaires, d'universités, de familles, d'enfants ainsi que du grand public tout au long du forum.

Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a procédé à la remise du prix à la directrice du Bureau provincial de la communication sociale, Emília Rita Kacongo, représentant le gouvernement provincial de Cuando.

Cette dernière a souligné que cette distinction constitue une reconnaissance du talent, de l'innovation et de la recherche au service de solutions aux problèmes sociaux des communautés de la région.

La sixième édition de l'ANGOTIC 2026, considérée comme la plus grande vitrine technologique d'Angola, a réuni plus de 20.000 participants, 311 start-up et 150 exposants nationaux et internationaux.