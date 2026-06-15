Maroc: Botola Pro - L'AS FAR se hisse en tête du classement

L'AS FAR s'est hissée en tête de la Botola Pro D1 « Inwi » avec 48 points, après avoir remporté le « Clasico » face au Wydad Casablanca sur le score de 2 buts à 1, en match comptant pour la 24e journée.

Grâce à ce succès, les Militaires reprennent la première place, tandis que le Wydad Casablanca stagne à la 4e place avec 43 unités, concédant ainsi du terrain dans la course au titre.

L'AS FAR a pleinement profité du faux pas de l'ancien leader, la Renaissance Berkane, qui s'est inclinée face au Hassania Agadir (12e, 27 pts) par 1 à 0, une défaite qui place l'équipe de l'Oriental à la 2e place avec 46 points.

Le Maghreb Fès a laissé filer une occasion en or de s'emparer des commandes de la Botola après son match nul (1-1) face au FUS Rabat (8e, 30 pts) et partage désormais la place de dauphin avec la RS Berkane avec 46 unités.

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Le Raja Casablanca n'a pas réussi à glaner les trois points de la victoire contre l'Union Touarga (13e, 21 pts) en se contentant d'un nul (1-1) à domicile. Le Raja pointe ainsi à la 5e place avec 43 points, exaEquo avec son rival, le Wydad.

Dans le milieu du tableau, le Difaa El Jadida s'isole à la 6e place (32 pts) après son nul (2-2) face à l'Olympique Dcheira. L'équipe de Doukkala a profité de la défaite (1-2) du COD Meknès face à la Renaissance Zemamra (10e, 29 pts). Le compteur du club de Meknès est resté bloquer à 31 unités à la 7e place, suivi du Kawkab Marrakech (8e, 30 pts), exaEquo avec le FUS Rabat.

L'Ittihad de Tanger remonte, lui, à la 10e place avec 29 points à égalité avec la Renaissance Zemamra, après s'être imposé à domicile face à l'Union Yaacoub El Mansour (2-1).

En bas du tableau, l'Olympic Safi s'est enfin offert une bouffée d'oxygène après une victoire cruciale et précieuse contre le Kawkab Marrakech (1-0). Ce succès permet aux Mesfiouis de porter leur total à 18 points à la 15e place, ravivant ainsi l'espoir d'échapper au spectre de la relégation, à seulement un point de l'Olympique Dcheira (14e, 19 pts).

En revanche, la situation se complique sérieusement pour l'Union Yaacoub El Mansour, lanterne rouge avec 17 points.

Les résultats de cette journée confirment que les prochains matchs s'annoncent riches en suspense, aussi bien pour le sacre final que pour la lutte pour le maintien.