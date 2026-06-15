Maroc: Botola Pro D2 - Le Widad Témara reste leader, Amal Tiznit se rapproche du duo de tête

Le Widad Témara a conservé sa place de leader de la Botola Pro D2 » Inwi » après son match nul à l'extérieur (1-1) face au Chabab Mohammedia, dans le cadre de la 27e journée, tandis que Amal Tiznit se rapproche davantage du duo de tête, suite à sa victoire face à la JS Soualem par 2 buts à 1.

Le Widad Témara porte son total à 47 points, maintenant un écart de trois points sur son dauphin, le Moghreb Tétouan qui s'est contenté d'un match nul et vierge sur la pelouse de son hôte, le Chabab Ben Guérir, portant son total à 44 points à la deuxième place.

Amal Tiznit a été le principal bénéficiaire de cette journée après avoir battu à domicile la JS Soualem (2-1). Le club du Souss se hisse ainsi à la troisième place avec 42 unités, réduisant l'écart à deux points avec le Moghreb Tétouan et à cinq points avec le leader, le Widad Témara, à seulement trois journées de la fin de la saison.

De son côté, le Chabab Atlas Khénifra (4e, 40 pts) s'est contenté d'un nul blanc (0-0) sur la pelouse du Raja de Béni Mellal (15e, 27 pts) qui reste figé en bas du classement.

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Le Stade Marocain s'est imposé face à la Jeunesse El Massira par 1 à 0 et les deux équipes portent leur compteur à 38 unités et occupent la 5e place.

Le KAC Kénitra a réalisé une bonne opération en s'imposant face au Mouloudia Oujda sur le score de 1 but à 0, pour occuper la 7e place (36 ptsà, alors que l'équipe de l'Oriental stagne à 34 points à la 9e place.

Dans la lutte pour le maintien, l'USM Oujda a ravivé ses chances de s'éloigner de la zone de relégation après sa victoire (1-0) contre l'Union Bejaâd et grimpe à la 12e position (33 pts), tandis que son adversaire du jour reste 14e (30 pts).

Le Racing de Casablanca, lanterne rouge, a glané un point du match nul (2-2) sur la pelouse du Widad Fès, un point sans grand impact sur sa situation avec 18 unités contre 33 points pour le Widad Fès qui occupe la 11e place.