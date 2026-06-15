Maroc: La session du Conseil national reflète une mobilisation générale - L'USFP donne le ton et affiche ses ambitions électorales

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a donné le ton lors de la session du Conseil national du parti tenue samedi 13 juin au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l'enfance de Bouznika. Une session marquée par un mot d'ordre clair : la mobilisation générale pour les prochaines échéances électorales, avec une ambition affichée : décrocher la première place.

Dans son allocution prononcée en ouverture des travaux du Conseil, Driss Lachguar a réaffirmé la volonté du parti de faire de la promotion des jeunes et des femmes une priorité absolue. Selon lui, leur présence sur les listes locales reflète une conviction profonde quant à leur rôle dans la gestion efficace de la chose publique et la prise de décisions.

Conscient que l'union et la cohésion constituent la clé de toute réussite lors des prochaines échéances électorales, le dirigeant ittihadi a appelé l'ensemble des militantes et militants de l'USFP à redoubler d'efforts, à renforcer les liens de solidarité interne, à intensifier la communication et le dialogue et à se mobiliser pleinement autour des principes, valeurs et positions du parti. Il a également souligné l'importance d'une action collective et concertée afin d'aborder les prochaines échéances dans les meilleures conditions et de consolider la présence du parti sur le terrain.

Driss Lachguar a également précisé que l'USFP entre dans une phase décisive de préparation des prochaines échéances électorales, une étape qui exige, selon lui, la mobilisation de toutes les énergies au sein du parti de la Rose ainsi qu'une préparation optimale dans l'ensemble des circonscriptions électorales du Royaume.

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Abordant la situation politique nationale, Driss Lachguar a vivement critiqué ce qu'il a qualifié de dérives populistes de certaines formations politiques. D'après lui, ces pratiques se sont notamment illustrées dans la gestion de la motion de censure initiée par l'USFP contre le gouvernement, à travers des tentatives de récupération politique, des surenchères partisanes et la propagation de rumeurs par certains acteurs de l'opposition.

Le Premier secrétaire de l'USFP a indiqué que son parti se démarque de telles pratiques qu'il juge contraires à l'éthique politique et à l'exercice responsable de l'action publique. Il a affirmé que l'USFP poursuit son engagement loin des logiques populistes, privilégiant une opposition sérieuse, vigilante et profondément attachée à l'intérêt national. A cet égard, il a mis en avant les nombreuses initiatives législatives et propositions formulées par le Groupe socialiste-Opposition ittihadie au Parlement dans les domaines économique et social, afin de répondre aux véritables préoccupations et aux aspirations des citoyens.

Driss Lachguar a également rappelé que les différents congrès et étapes organisationnelles du parti ont consacré un choix stratégique consistant à reconstruire le projet de gauche à partir de la société elle-même, en s'appuyant sur ses composantes ainsi que sur les forces syndicales, associatives et civiles. Ce choix, a-t-il expliqué, est intervenu après l'échec des précédentes tentatives visant à fédérer les diverses sensibilités de la gauche marocaine au sein d'un cadre unifié.

S'agissant du bilan de l'action gouvernementale, le dirigeant ittihadi a estimé que l'évaluation et la reddition des comptes doivent concerner l'ensemble de l'exécutif et ne sauraient être réduites à la responsabilité d'un ministre en particulier. Il a mis l'accent sur le principe de la responsabilité collective du gouvernement, considérant que les orientations politiques, les décisions et la gestion des affaires publiques engagent solidairement les trois formations politiques qui composent la majorité gouvernementale.

Sur les plans international et régional, Driss Lachguar a souligné que le monde traverse une conjoncture particulièrement préoccupante, marquée notamment par les tensions persistantes au Moyen-Orient et l'évolution de la question palestinienne. Il a réaffirmé l'attachement constant de l'USFP à la défense de la cause palestinienne, notant que le parti, à travers les différentes instances nationales, régionales et internationales dans lesquelles il est présent, n'a cessé de soutenir les droits légitimes du peuple palestinien dont celui de l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, souverain et viable, avec Al-Qods-Est comme capitale.

Pour sa part, le président du Conseil national du parti, Mustapha Ajjab, a relevé que la tenue de cette session s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de la préparation politique et organisationnelle de l'USFP aux prochaines échéances électorales.

Il a ajouté que cette rencontre constitue une étape importante dans la mobilisation des structures du parti et la définition des orientations qui guideront son action au cours de la période à venir.

Mustapha Ajjab a également rappelé que l'USFP a traversé, au cours des dernières années, des moments particulièrement difficiles. Toutefois, a-t-il poursuivi, le parti a su faire preuve de résilience, surmonter les défis auxquels il était confronté et se projeter vers l'avenir avec confiance.

Il a expliqué que la direction de l'USFP est parvenue à redynamiser le parti, à restaurer son rayonnement politique et à consolider sa place en tant que force politique et sociétale influente et porteuse d'un projet de société.

Pour rappel, lors du grand rassemblement national des conseillères et conseillers de l'USFP, tenu vendredi à Bouznika, Driss Lachguar a appelé à une mobilisation générale des militants en vue des prochaines échéances électorales. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance des citoyens dans l'action politique et de faire des élections un véritable levier au service du développement et de la consolidation des institutions démocratiques.

A cette occasion, l'USFP a présenté ses candidates et candidats aux prochaines élections législatives, prévues le 23 septembre 2026. Le dirigeant socialiste a souligné que le parti privilégie la compétence, la proximité avec les citoyens et la capacité à proposer des solutions concrètes aux défis du pays. «Le vrai combat n'est pas contre les adversaires politiques, mais il est tourné vers la pauvreté, le chômage et les défis sociaux», a-t-il déclaré, affirmant que la mission première des responsables politiques demeure l'amélioration des conditions de vie des Marocains.

Enfin, Driss Lachguar a réaffirmé l'attachement indéfectible de l'USFP aux valeurs de démocratie, de liberté et de justice sociale, tout en appelant à faire des prochaines élections une étape de renouveau politique à même de renforcer la confiance entre les citoyens, les partis et les institutions.