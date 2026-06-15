Angola: La BAI réaffirme son engagement en faveur de l'innovation technologique à l'ANGOTIC 2026

Luanda — La Banque angolaise d'investissement (BAI) a réaffirmé son engagement en faveur de la transformation numérique et du développement technologique lors de l'ANGOTIC 2026, qui s'est achevé vendredi, en présentant une gamme de solutions et de produits financiers innovants.

Parmi les produits mis en avant figurent l'ouverture de comptes en ligne, les solutions de paiement numérique, les cartes et crédits pour des entreprises, ainsi que les paiements électroniques. Selon un communiqué de la BAI, auquel l'ANGOP a eu accès samedi, l'institution bancaire a présenté le concept « Prêt pour l'avenir », une devise marquant ses 30 ans d'histoire.

La présence de la BAI à l'ANGOTIC 2026, souligne le document, visait à renforcer son positionnement en tant qu'institution moderne, numérique et orientée client, à identifier les opportunités commerciales dans l'univers de la fintech et à consolider ses relations institutionnelles avec ses partenaires du secteur.

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Le directeur général de la BAI, Luís Martins, cité dans le document, a déclaré que la participation à cet événement s'inscrivait dans la stratégie de la banque visant à accélérer sa transformation numérique, à se rapprocher de l'écosystème technologique et à renforcer sa contribution active au développement durable de l'économie nationale.

Il est à noter que la participation de la BAI à l'ANGOTIC 2026 s'est déroulée au moment où la banque célèbre son 30e anniversaire et met actuellement en oeuvre la migration de son système bancaire central. Ce projet, qui prépare la banque à l'avenir, permettra des gains significatifs en termes d'efficacité, de digitalisation et de qualité opérationnelle.

Initié par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), l'événement, placé sous le thème « En route vers la transformation numérique », a duré trois jours et a réuni plus de 100 exposants et non-exposants, 10 entreprises internationales, ainsi que des représentants de 10 pays africains et européens, dont des ministres, des vice-ministres et des dirigeants, et plus de 200 startups.