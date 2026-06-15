Angola: Une start-up présente à l'ANGOTIC un système innovant destiné au secteur agricole

14 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM/DC/BS

Luanda — Une start-up a présenté, lors de la sixième édition du Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC), qui s'est achevée samedi, un système de pompage automatisé conçu pour répondre à plusieurs défis du secteur agricole.

S'exprimant auprès de l'ANGOP à l'occasion de la dernière journée du forum, le fondateur de la start-up K.A Solution, Jeovany Araújo, a expliqué que cette technologie permet de résoudre deux problèmes majeurs auxquels sont confrontées les exploitations agricoles : l'absence d'électricité dans les fermes et les difficultés d'accès à l'eau. « Nous avons développé un système automatisé et autonome fonctionnant à l'énergie solaire, capable d'assurer un approvisionnement continu en eau », a-t-il indiqué.

L'inventeur, lauréat du concours des start-up lors de l'édition précédente, a précisé que le dispositif est équipé de capteurs intelligents qui activent automatiquement la pompe afin d'assurer l'irrigation des cultures. La start-up K.A Solution avait remporté, lors de la précédente édition de l'ANGOTIC, un prix d'un million de kwanzas.

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Le Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola (ANGOTIC), plateforme dédiée à l'échange de connaissances, à la présentation d'innovations et à la promotion de l'entrepreneuriat numérique, a réuni les principaux acteurs des écosystèmes technologiques national et international. Placée sous le thème « Sur la voie de la transformation numérique », l'édition 2026 a enregistré près de 34 000 visiteurs, dépassant largement les quelque 10 000 participants recensés lors de l'édition précédente.

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