Angola: Le gouverneur de Moxico appelle à une inscription massive sur les listes électorales

Luena — Le gouverneur de la province de Moxico, Ernesto Muangala, a appelé lundi, à Luena, la population locale à s'inscrire massivement sur les listes électorales provisoires, ouvertes aujourd'hui dans tout le pays, afin de remplir leur devoir civique et citoyen.

S'exprimant lors de la cérémonie provinciale d'ouverture du registre électoral officieux, le responsable a rappelé que la mise à jour des données par les citoyens garantit leur participation au prochain scrutin électoral, prévu en 2027. Ernesto Muangala a également appelé les administrations municipales, les autorités traditionnelles et ecclésiastiques, ainsi que les médias, à diffuser plus largement les informations sur ce processus auprès des communautés.

De son côté, le directeur provincial du Bureau des registres et de la mobilité administrative de Moxico, Moisés Capalo Cambembe, a indiqué que, dans un premier temps, trois guichets uniques d'accueil du public (BUAP) sont ouverts depuis aujourd'hui, notamment dans les municipalités de Luena, Camanongue et Lumbala Nguimbo. Il a également précisé que, pour mettre à jour son enregistrement, il suffit d'être citoyen angolais et de présenter sa carte d'identité ou sa carte d'électeur.

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Par ailleurs, il a annoncé que les services de délivrance de la carte d'identité seraient bientôt disponibles dans les guichets uniques d'accueil du public, afin de faciliter le processus d'enregistrement officiel.

Le registre électoral officieux vise à renforcer la fiabilité de la base de données électorale, à réduire les taux d'abstention et à garantir une plus grande participation des citoyens aux élections générales de 2027, destinées à élire le président de la République et les 220 députés de l'Assemblée nationale. Le processus national de mise à jour du registre électoral, qui a officiellement débuté aujourd'hui, le 15 juin 2026, et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027, vise à préparer les élections générales en Angola.