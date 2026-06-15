Angola: Le CND détruit plus de 130 engins explosifs à Cazengo

Ndalatando — Le Centre national de déminage (CND) à Cuanza-Norte a détruit 136 engins explosifs vendredi, dans le cadre d'opérations de déminage menées dans différentes régions de la province.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, le directeur provincial du centre de déminagel, Garcia Numa, a indiqué que 136 engins avaient été neutralisés dans la zone de Lucala II, dont huit mines antipersonnel, suite aux actions menées par l'agence dans plusieurs municipalités de la province entre avril 2025 et juin de cette année. L'institution a également retiré un détonateur de mine antipersonnel, 23 obus de mortier de 60 mm, 18 obus de mortier de 82 mm et onze obus B10.

Parmi les équipements neutralisés, il a mentionné trois charges explosives, 26 grenades à fusil, trois grenades antichar, 18 roquettes RPG-7, quatre roquettes d'avion, 10 obusiers et diverses munitions. Le responsable a précisé que cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'initiative gouvernementale visant à déminer le pays et à favoriser les investissements à différents niveaux. Le déminage a été effectué dans les municipalités de Cambambe, Cazengo, Golungo-Alto, Lucala, Bolongongo, Samba Caju et Terreiro, en collaboration avec les forces armées.

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Il a indiqué que le secteur reste déterminé à prospecter les nouvelles zones minées de la province. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs représentants du gouvernement, d'autorités traditionnelles et de techniciens du CND.