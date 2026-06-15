Angola: Bié - Inscription non officielle sur les listes électorales ouverte dans quatre municipalités

Cuito — Quatre Guichets uniques de services publics (BUAP, sigle en portugais), situés dans les administrations municipales de Cuito, Camacupa, Chinguar et Andulo (province de Bié), ouvrent leurs portes ce lundi pour l'inscription non officielle sur les listes électorales.

Cette information a été annoncée dimanche à Cuito par la gouverneure de la province, Celeste Adolfo, lors de la cérémonie de clôture de la vingt-sixième assemblée de l'Église évangélique congrégationaliste d'Angola (IECA).Selon la gouvernante, le processus sera progressivement étendu aux 15 autres municipalités, au fur et à mesure de l'ouverture des autres BUAP, y compris des équipes mobiles, afin de mettre à jour les justificatifs de vie des citoyens en âge de voter d'ici le 31 mars prochain.

Celeste Adolfo a assuré que toutes les conditions étaient réunies pour le lancement du processus, appelant les églises de cette région centrale du pays à aider le gouvernement à mobiliser les citoyens pour qu'ils se rendent aux bureaux d'état civil et au registre électoral non officiel, dans le but de consolider la citoyenneté et la démocratie.La gouverneure a considéré cette phase comme cruciale, car elle garantit le plus grand nombre possible d'électeurs aux élections de 2027.

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La mise à jour des données des citoyens adultes et à des fins de preuve de vie se déroulera dans tout le pays et à l'étranger, du 15 juin 2020 au 31 mars 2027. Ce processus s'inscrit dans le cadre du Plan de municipalisation pour les cartes d'identité.L'objectif est de garantir à tous les citoyens l'accès à l'état civil et, par conséquent, à la carte d'identité, document indispensable pour participer au processus électoral. La vingt-sixième assemblée provinciale de l'IECA (Église évangélique d'Angola) a réuni 240 délégués des 19 municipalités de la province.

Lors de la cérémonie, de nouveaux membres du Secrétariat provincial ont été élus, notamment le pasteur Moisés Elias, au poste de secrétaire adjoint de l'IECA pour Bié. Ont assisté à l'office le vice-gouverneur chargé du secteur technique et des infrastructures, José Fernando Tchatuvela, l'administratrice municipale de Cuito, Ângela Dolina Chicomo Ucueianga, des membres du Gouvernorat, du collège pastoral et des membres de la communauté.