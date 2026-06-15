Angola: L'AJAC à Uíge forme des agriculteurs pour dynamiser la production

Uíge — L'Association des jeunes agriculteurs et paysans (AJAC) a annoncé qu'elle organisera prochainement des sessions de formation aux techniques culturales, au suivi des écoles pratiques et à l'évaluation des résultats de la mise en oeuvre du Plan local d'appui à l'agriculture familiale.

C'est ce qu'a annoncé la coordinatrice provinciale de l'AJAC à Uíge, Ilídia Cardoso José, à l'issue d'une visite de la branche provinciale de l'AJAC à la délégation provinciale de l'ANGOP, précisant que l'organisation est déjà présente à Uíge, Negage, Songo et Púri, et prévoit de s'étendre à d'autres communes de la province dans les prochains jours. Lídia José a indiqué à l'ANGOP que l'objectif de l'organisation, axé sur la formation et l'autonomisation des agriculteurs, est de renforcer les pratiques agricoles et d'accroître la production alimentaire dans la région.

Lídia José a expliqué à l'ANGOP que l'accent mis par l'organisation sur la formation et l'autonomisation des agriculteurs vise à consolider les pratiques agricoles et à augmenter la production alimentaire dans la région. Il a ajouté que l'investiture de la direction provinciale de l'AJAC à Uíge est prévue pour la fin du mois, soulignant que l'objectif est de faire de cette organisation l'une des meilleures associations de la province.

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Pour ce faire, il a indiqué que l'accent est mis sur l'exécution de programmes de formation efficaces destinés aux jeunes, mais pas seulement, afin d'atteindre les objectifs fixés par l'organisation. La visite à la délégation provinciale de l'ANGOP à Uíge visait à renforcer les liens et à créer des partenariats stratégiques pour une meilleure performance de l'association.