Angola: L'AJAC à Uíge forme des agriculteurs pour dynamiser la production

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAR/SB

Uíge — L'Association des jeunes agriculteurs et paysans (AJAC) a annoncé qu'elle organisera prochainement des sessions de formation aux techniques culturales, au suivi des écoles pratiques et à l'évaluation des résultats de la mise en oeuvre du Plan local d'appui à l'agriculture familiale.

C'est ce qu'a annoncé la coordinatrice provinciale de l'AJAC à Uíge, Ilídia Cardoso José, à l'issue d'une visite de la branche provinciale de l'AJAC à la délégation provinciale de l'ANGOP, précisant que l'organisation est déjà présente à Uíge, Negage, Songo et Púri, et prévoit de s'étendre à d'autres communes de la province dans les prochains jours. Lídia José a indiqué à l'ANGOP que l'objectif de l'organisation, axé sur la formation et l'autonomisation des agriculteurs, est de renforcer les pratiques agricoles et d'accroître la production alimentaire dans la région.

Lídia José a expliqué à l'ANGOP que l'accent mis par l'organisation sur la formation et l'autonomisation des agriculteurs vise à consolider les pratiques agricoles et à augmenter la production alimentaire dans la région. Il a ajouté que l'investiture de la direction provinciale de l'AJAC à Uíge est prévue pour la fin du mois, soulignant que l'objectif est de faire de cette organisation l'une des meilleures associations de la province.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ce faire, il a indiqué que l'accent est mis sur l'exécution de programmes de formation efficaces destinés aux jeunes, mais pas seulement, afin d'atteindre les objectifs fixés par l'organisation. La visite à la délégation provinciale de l'ANGOP à Uíge visait à renforcer les liens et à créer des partenariats stratégiques pour une meilleure performance de l'association.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.