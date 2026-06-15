Angola Telecom et Telecom Namibia concluent un partenariat pour renforcer la connectivité régionale

Luanda — La société Angola Telecom et son homologue namibienne Telecom Namibia ont signé dimanche, dans la ville de Swakopmund, en Namibie, un protocole d'accord prévoyant l'interconnexion des deux pays à travers plusieurs points d'atterrissement situés sur le territoire angolais.

L'accord comprend également le développement d'infrastructures de soutien, notamment des salles techniques et des systèmes de capacité de transmission, dans le but de renforcer de manière significative la connectivité numérique entre les deux États. Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, ainsi que de la ministre namibienne de la Communication et des Technologies de l'Information, Emma Theofelus.

Cette présence de haut niveau illustre l'engagement politique des deux pays en faveur du renforcement de leur coopération dans le secteur des télécommunications et de la transformation numérique. Selon Mário Oliveira, il s'agit d'un projet stratégique bénéficiant du soutien des gouvernements angolais et namibien, appelé à contribuer au développement des infrastructures régionales de connectivité et à l'intégration numérique de l'Afrique australe.