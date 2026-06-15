Afrique: PFL Africa : Lagos accueille son premier grand rendez-vous de MMA

Ce samedi 13 juin, Lagos a accueilli pour la première fois un événement de la Professional Fighters League Africa (PFL Africa) au Eko Convention Center. Cette soirée marque une étape importante dans le développement du MMA en Afrique de l’Ouest.

La ligue américaine de Mixed Martial Arts (MMA), la PFL, a lancé sa branche africaine en 2024 afin de contribuer à l’essor de la discipline sur le continent. Elle se distingue par un format inspiré des ligues sportives traditionnelles, avec une saison régulière, des phases éliminatoires et un championnat annuel. Depuis 2025, le Camerounais Francis Ngannou, figure emblématique du MMA mondial et ancien champion poids lourd de l’UFC, préside la ligue.

Cette première édition organisée à Lagos illustre la montée en puissance du MMA africain et les nouvelles opportunités offertes aux combattants du continent pour se faire connaître sur la scène internationale.

Les principaux résultats de la soirée

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Le combat le plus attendu de la soirée a tourné à l’avantage de l’Espagnol Ignacio Campos, qui s’est imposé dès le premier round face au Nigérian Wasi Adeshina, surnommé le « Jaguar nigérian ». Campos a remporté la victoire par soumission grâce à un étranglement arrière.

Chez les femmes, la Nigériane Juliet Ukah, l’une des figures majeures du développement du MMA féminin en Afrique, affrontait la Brésilienne Elisandra Ferreira. Cette dernière lui a infligé sa première défaite professionnelle en s’imposant par clé de bras. La décision a d’abord été contestée par Ukah, qui affirmait ne pas avoir effectué le « tap out », le geste traditionnel signifiant l’abandon lors d’une soumission. Les images vidéo ont toutefois confirmé la validité de la décision des arbitres.

La soirée a également permis de désigner les demi-finalistes du tournoi des poids légers ( lightweights ). Aussi, q uatre combattants ont décroché leur qualification et rejoignent ainsi le dernier carré de la compétition.

Des combats du tournoi aux affrontements hors championnat, la carte a offert un aperçu du niveau croissant des athlètes africains. Plusieurs talents se sont particulièrement illustrés et pourraient rapidement s’imposer parmi les nouvelles figures du MMA continental.

Le prochain événement de PFL Africa se tiendra au Maroc le 10 octobre 2026. Les demi-finalistes tenteront alors de poursuivre leur parcours vers le titre.