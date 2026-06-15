Madagascar: Suspicion de bolutisme - La consommation de charcuterie intoxique plusieurs personnes

Des cas d'intoxication à la charcuterie ont été signalés à Antananarivo et Antsirabe. Le ministère du Commerce et de la Consommation a pris des mesures drastiques dans les grandes surfaces.

Un an après l'anniversaire noir, une nouvelle intoxication alimentaire surgit. Quatre personnes en provenance d'Antsirabe ont été évacuées à Antananarivo pour suivre des soins au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). « Ils sont tombés malades après avoir consommé de la charcuterie qu'ils ont achetée dans une grande surface à Antsirabe. Nous suspectons le botulisme », note une source médicale, hier.

Ces patients sont des membres d'une même famille. Cela fait quelques jours qu'ils sont hospitalisés à Tanà. « Ils ont été envoyés à Tanà car il n'y a pas de plateau technique adapté à la prise en charge de cette maladie à Antsirabe. (...) L'état de santé de deux patients est stable, tandis que les deux autres restent sous prise en charge médicale », enchaîne le médecin.

Retirées

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Deux autres personnes sont hospitalisées dans un autre hôpital de la capitale. « Cet autre cas d'intoxication est également lié à la consommation de charcuterie achetée à Antananarivo », indique une source médicale.

Cette situation met les autorités en alerte. Toutes les charcuteries ont été retirées des rayons des grandes surfaces de plusieurs sites à Antananarivo et dans les régions du pays, puis placées en chambre froide, selon le ministère du Commerce et de la Consommation. Des échantillons ont été immédiatement prélevés pour être analysés en laboratoire. « L'État, à travers le ministère du Commerce et de la Consommation, a intensifié ses actions suite aux cas d'intoxications alimentaires liés à la consommation de charcuterie à Antsirabe et ici même, à Antananarivo », a précisé Haingotiana Andriamadison, ministre du Commerce et de la Consommation.

Dans l'une des grandes surfaces de la capitale, les charcuteries saisies ont rempli plus de sept caddies. Ces marchandises sont sous scellés. Les résultats des analyses détermineront leur sort. « Soit elles seront remises en rayon pour être vendues, soit des mesures drastiques seront prises, comme leur destruction, s'il s'avère qu'elles présentent un risque pour la santé des consommateurs », précise le ministère.

La ministre Haingotiana Andriamadison exhorte les opérateurs économiques à respecter scrupuleusement les lois en vigueur régissant le commerce, en particulier les droits des consommateurs, et à veiller à la qualité des produits mis en vente. Elle a mis un accent particulier sur l'obligation de maintenir strictement la chaîne du froid pour les denrées périssables afin d'éviter toute détérioration ou prolifération bactérienne dangereuse pour la santé publique.

Les professionnels de santé, quant à eux, estiment qu'il est désormais urgent de rendre disponibles à Madagascar les antidotes contre les toxines du botulisme, face à la recrudescence des cas.