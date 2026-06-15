Madagascar: Rugby à XV - 10E journée - US Ankadifotsy s'impose de justesse

US Ankadifotsy a battu TAM Anosibe (21-20) au terme d'un match serré lors de la 10e journée du Top 12 au stade Makis.

Au terme d'un duel intense et indécis jusqu'aux dernières secondes, l'US Ankadifotsy a arraché une précieuse victoire face à TAM Anosibe (21-20) lors de la dixième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, le XXL Energy Top 12, jouée au stade Makis d'Andohatapenaka.

La rencontre, disputée sur un rythme élevé, a démarré fort pour l'US Ankadifotsy. Dès la 2e minute, Hery Rakotomanalina ouvrait le score sur pénalité (3-0). TAM Anosibe réagissait immédiatement et obtenait une pénalité bien placée, mais la tentative manquait la cible. Quelques minutes plus tard, Ankadifotsy inscrivait le premier essai du match, non transformé, pour porter le score à 8-0.

Solide dans les phases de conquête, l'US Ankadifotsy résistait notamment à un long temps fort de TAM. La situation se compliquait ensuite pour Anosibe après le carton jaune infligé à son numéro 5. Profitant de cette supériorité numérique, Hery Rakotomanalina ajoutait une nouvelle pénalité (11-0, 38e). Malgré un carton jaune reçu à son tour par le numéro 11 d'Ankadifotsy, TAM réduisait l'écart juste avant la pause grâce à une pénalité, pour revenir à 3-11.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La seconde période débutait sur les chapeaux de roue. TAM manquait d'abord une pénalité qui heurtait le poteau à la 41e minute, puis évitait de justesse un essai adverse quatre minutes plus tard. Sur une contre-attaque de plus de 55 mètres, les joueurs d'Anosibe inscrivaient finalement leur premier essai transformé pour revenir à 10-11 (46e).

Manque de réussite

Porté par cet élan, TAM Anosibe prenait l'avantage à la 53e minute grâce à un nouvel essai transformé (17-11). Mais l'US Ankadifotsy refusait de céder. À la suite d'une erreur de dégagement de TAM, un joueur d'Ankadifotsy récupère le ballon et va aplatir, permettant à son équipe de reprendre les commandes (18-17, 68e).

La fin de rencontre devenait particulièrement physique, avec plusieurs interruptions nécessitant l'intervention du corps médical. À la 74e minute, Hery Randriamanalina réussissait un drop précieux qui donnait un peu d'air aux siens (21-17). TAM ne lâchait rien et revenait à un point (20-21) deux minutes plus tard. Dans la foulée, Solomampionona, surnommé « Matfield », écopait d'un carton rouge, laissant Ankadifotsy à quatorze pour les dernières minutes.

Malgré cette infériorité numérique, l'US Ankadifotsy tenait bon jusqu'au coup de sifflet final et s'offrait une victoire capitale. « C'était un match très difficile, mais l'essentiel a été la victoire. Le dernier match n'a plus d'incidence sur notre classement », a déclaré Solomampionona Maminandrasana après la rencontre.

Du côté de TAM Anosibe, le coach Alfred Ibrahim regrettait surtout le manque de réussite face aux perches : « Nous avons raté trois pénalités qui auraient pu changer le résultat. La chance n'a pas été de notre côté. »