Madagascar: Football - PFL - Ajesaia et CFFA virent en tête

Les demi-finales aller de la Pure Play Football League se sont déroulées ce week-end à Iavoloha. Ajesaia et CFFA ont été victorieux.

Victoire après incident. Ajesaia crée la surprise face à Disciples FC, 1-0, lors de la première demi-finale aller de la Pure Play Football League, samedi à Iavoloha. Très prudentes, les deux équipes sont restées dos à dos en première période. L'attaquant du Vakinankaratra, meilleur buteur du championnat, Fabrice, a manqué de peu l'ouverture du score en envoyant de la tête le ballon dans le petit filet (26e).

Nasa a été l'artisan du but de la victoire de l'équipe d'Antaninkatsaka, d'un tir croisé de l'intérieur du pied droit placé au poteau opposé (32e). Le Barea CHAN 2023, Donga, a lui aussi raté une occasion devant le but, servi du côté gauche par le capitaine, Dahery (45e+3). Le club champion national en 2024, Disciples FC, a eu beau se rebeller pour revenir au score.

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La frappe de Jean Marc, dit Baina Kely, a été captée par le gardien de but ivoirien, Stephan (61e). La rencontre a été interrompue pendant presque 25 minutes après un penalty sifflé en faveur de Disciples FC, contesté par l'équipe de Bemasoandro (66e). Les éléments de cette dernière ainsi que la plupart du staff technique ont refusé de poursuivre le match, mais ont finalement repris pour éviter le forfait. Le secrétaire général du club a déposé une lettre de réserve auprès du commissaire au match.

Contestation

Le gardien de but, Stephan, a enlevé ses gants et a quitté le terrain. Son remplaçant, l'ancien portier de l'AS Fanalamanga et du dernier CHAN, Breni, a pu repousser le tir de Baina Kely. « Notre plan de jeu a fonctionné : éviter d'encaisser et tout faire pour marquer. Nous allons tripler les séances de préparation, car l'affronter au retour sur sa pelouse sera très difficile », confie Yves Rabemaromanga, coach de l'Ajesaia.

Le match a été par la suite sous tension et le score est resté inchangé. « Notre entame de match a été très tardive. L'adversaire a, de son côté, assuré au bloc défensif », reconnaît Rija Juvence Rakotomandimby.

Lors de la deuxième demi-finale hier à Iavoloha, CFFA a mis en difficulté et défait 2-1 le club champion en titre, Elgeco Plus. Plus efficace en attaque, l'équipe d'Andoharanofotsy a ouvert la marque à la 18e minute, par Ledasy. Les tirs menaçants se sont enchaînés pour les hommes de Franck Rajaonarisamba. La puissante frappe de Bonard a été repoussée par le portier des Barea, Toldo (22e), et le tir de Gregas s'est envolé au-dessus de la cage (30e). L'une des rares occasions de l'équipe du By-pass a été la tentative d'Ismail, qui a manqué le cadre (42e).

Bonard a inscrit le deuxième but du CFFA au retour des vestiaires (53e). Après quelques tentatives, Fitahiana a réduit l'écart après avoir pu éliminer le dernier défenseur (76e). Elgeco Plus a tout fait pour revenir au score, mais sans concrétisation. Les matchs retour auront lieu ce week-end.