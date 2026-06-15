Madagascar: Musique - Des artistes immortalisent les oeuvres de Fanja Andriamanantena

Quinze artistes de la nouvelle génération ont donné une seconde vie aux chansons emblématiques de Fanja Andriamanantena lors de la quatrième édition de Mozika Tsotra Izao, vendredi à La Balançoire.

Les oeuvres de Fanja Andriamanantena n'ont rien perdu de leur intemporalité. Vendredi soir, à La Balançoire, quinze artistes ont conquis le public en reprenant avec talent le répertoire de l'auteure-compositrice lors de la quatrième édition de Mozika Tsotra Izao.

Dans une atmosphère feutrée aux allures de cabaret, un public majoritairement adulte a répondu présent pour redécouvrir des chansons devenues des références de la musique malgache. Tout au long de la soirée, les spectateurs ont repris les refrains en choeur, créant une véritable communion entre la scène et la salle.

Le concert s'est ouvert avec Yrinaf sur Tiako raha Ianao, d'Arison Vonjy, puis Mihirahira hatrany. Gaelle a ensuite interprété Navadiko ny pejy, tandis que Nanie a livré sa version de Hir'Aina. La soirée a également rendu hommage à la regrettée Lalie à travers plusieurs titres marquants, dont Mbola fay, interprété par Nanie, et Misy tsikinao ihany, repris par Gaelle.

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Transmission et partage

L'une des particularités du spectacle résidait dans la mise en scène des artistes. Au fil des chansons, les interprètes changeaient régulièrement d'orientation afin de s'adresser à l'ensemble du public, créant une proximité avec les spectateurs placés de chaque côté de la salle.

Au-delà des performances vocales, la diversité des interprétations a constitué l'un des temps forts de la soirée. Chaque artiste a apporté sa personnalité et sa sensibilité aux oeuvres de Fanja Andriamanantena, illustrant parfaitement l'esprit de Mozika Tsotra Izao, qui vise à transmettre ce patrimoine musical à une nouvelle génération de chanteurs.

La clôture du spectacle a été assurée par Silo, présenté par Fanja Andriamanantena comme « un enfant de la maison ». L'artiste a interprété Fo mifampitady, Mama..., puis Taratasy ho anao, concluant une soirée placée sous le signe de la transmission et du partage.

À travers leurs prestations, ces quinze artistes ont démontré qu'ils maîtrisent désormais un répertoire qui a marqué plusieurs générations. Leur interprétation a confirmé que l'oeuvre de Fanja Andriamanantena continue de vivre, portée par de nouvelles voix capables de séduire à leur tour le public.