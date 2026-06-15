Madagascar: Produit de rente - Le stock de vanille acheté sous conditions

Afin de soulager un tant soit peu les maux de la filière vanille en déséquilibre depuis ces cinq dernières années, une solution a été trouvée. Une solution provisoire, puisque c'est prévu ne pas durer à long terme. L'Alliance de la Vanille Madagascar (AVM), une entité publique mise en place il y a deux mois pour organiser la filière, propose d'acheter une partie du stock de vanille préparée. Le rachat concerne les régions Diana et Sofia. Elle propose de racheter la vanille « cut » à 70 000 ariary le kilo, 125 000 ariary pour la vanille rouge et 140 000 ariary pour celle dite « de qualité noire ».

Les opérateurs intéressés doivent réinvestir dans la campagne en cours en achetant cinq kilos de vanille verte pour chaque kilo de vanille préparée vendu à l'Alliance. Ils ne doivent acheter que dans les deux régions citées. La contrepartie obligatoire de cinq kilos de vanille verte pour un kilo de vanille préparée vendu se pose comme un barème obligatoire de dépenses des opérateurs auprès des producteurs des deux régions. Ainsi, pour chaque kilo de vanille préparée écoulé, l'opérateur doit mobiliser entre 25 000 ariary et 50 000 ariary de trésorerie brute pour financer sa collecte de vanille verte.

Selon les précisions, l'obligation d'achat est régie par des prix minima obligatoires de 10 000 ariary le kilo pour la vanille verte longue, supérieure ou égale à 13 cm et de 5 000 ariary le kilo pour la vanille courte inférieure ou égale à 12 cm. Autre contrainte soulignée, cette proposition de rachat de stock par l'AVM ne concerne que 75 tonnes de vanille préparée pour l'ensemble du pays, et réparties entre les deux régions. Si l'offre perce au niveau des opérateurs, les 75 tonnes seront rapidement prises.

L'appel à manifestation d'intérêt pour la sélection des opérateurs dans le cadre de ce mécanisme exceptionnel de résorption de stock est déjà lancé. Il concerne les exportateurs et les collecteurs-préparateurs agréés. L'AVM met en oeuvre les résolutions adoptées lors de la première réunion du conseil d'administration tenue il y a quelques jours.

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