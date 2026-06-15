Madagascar: Tournée Presidentielle - Deux jours de show politique conclus à Tolagnaro

Une conclusion en fanfare. Le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a bouclé sa tournée dans le « Deep South » avec un dernier show politique à Tolagnaro, samedi. Un second meeting après celui qu'il a tenu à Ambovombe, vendredi.

Ancien chef de région de la région Androy, dont il est originaire, le chef de l'État a également mis l'accent sur le fait qu'il a grandi, a été scolarisé et est toujours résident de Tolagnaro, durant son discours samedi. Pour son retour dans la capitale de la région Androy et celle de la région Anosy, dont il parle en utilisant le terme « ma ville », il a visiblement voulu marquer le coup. D'autant plus qu'il avait comme argument des séries d'inaugurations.

Le principal objet du déplacement présidentiel dans les régions Androy et Anosy a été l'inauguration de la fin des travaux de réhabilitation de la partie de la Route nationale numéro 13 (RN13), entre Ambovombe et Tolagnaro. Il y a eu aussi celle de la partie de la RN12A entre Tolagnaro et Ebakiaka. Les festivités d'inauguration se sont donc faites en deux temps. La première, à Ambovombe, vendredi, et la seconde, à Tolagnaro, samedi. Plusieurs artistes se sont succédé sur scène, les discours politiques se sont enchaînés, avec en conclusion des feux d'artifice.

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Des inaugurations d'infrastructures liées à l'accès à l'eau potable et à l'enseignement technique ont également été au programme du chef de l'État. Le locataire d'Iavoloha a notamment procédé au lancement d'une installation de conduite d'eau partant du fokontany d'Andranogoa, dans la commune de Sampona, pour booster l'approvisionnement en eau potable d'Ambovombe.