Ile Maurice: Enseignement - Les études au pays attirent les jeunes

Les études à Maurice séduisent les jeunes. La première édition du forum des futurs étudiants « Campus Horizon 2026 », organisée samedi au Louvre Hôtel & Spa Antaninarenina, a suscité l'intérêt de nombreux jeunes venus s'informer sur les opportunités d'études supérieures à Maurice.

Les jeunes présents ont manifesté un vif intérêt pour les possibilités offertes par Stephen Business School. Tout au long de la journée, plusieurs d'entre eux se sont renseignés sur les filières proposées, les conditions d'admission, les perspectives de carrière ainsi que les opportunités de bourses d'études.

« Étudier à Maurice représente une belle opportunité. Les diplômes sont reconnus à l'international et cela peut ouvrir davantage de perspectives professionnelles », a confié Helianja, une étudiante venue assister au forum. Pour elle, cette possibilité constitue un véritable atout pour acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail et bénéficier d'une expérience académique à l'étranger.

Proximité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fitia, une autre participante, a souligné l'intérêt de découvrir un nouvel environnement académique tout en restant dans la région de l'océan Indien. « Maurice est proche de Madagascar et les formations proposées correspondent à mon projet professionnel. J'aimerais poursuivre mes études dans le domaine du tourisme », a-t-elle expliqué. La jeune femme estime que la proximité géographique et les liens entre les deux îles constituent des avantages importants pour les étudiants malgaches souhaitant poursuivre leurs études supérieures.

À travers cette première édition, les organisateurs entendent renforcer les passerelles entre les deux pays et offrir aux jeunes Malgaches de nouvelles perspectives de formation et d'insertion professionnelle. L'initiative vise également à faciliter l'accès à l'enseignement supérieur international.

L'établissement prévoit également l'octroi de six bourses d'études. « Les bénéficiaires pourront s'orienter vers le secteur du tourisme ou vers d'autres filières », indique Daniel Saramandif, consultant international.

« Nous allons également essayer d'augmenter le nombre de bourses s'il y a de la demande. Nous souhaitons aussi faciliter les démarches en collaboration avec le gouvernement malgache », a-t-il souligné.

Dans cette optique, un bureau permanent sera ouvert à Madagascar à partir du mois de juillet afin d'accompagner les étudiants dans leurs procédures d'inscription et de mobilité.

« Nous allons faciliter toutes les démarches », a assuré le responsable.